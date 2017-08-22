закрыть
22 августа 2017, Tuesday, 22:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Из-за чего в Ростове сгорел целый квартал

4
  • 22.08.2017, 21:43
  • 4,375

В Ростове-на-Дону пожар уничтожил более 100 домов.

По сообщениям местных СМИ, череда воспламенений в микрорайоне началась за несколько недель до большого пожара. За это время в районе загорелись пять домов, но их успевали потушить.

По словам самих жителей района, это были поджоги, передает «Радыё Свабода».

Напомним, крупный пожар в жилом секторе в Ростове-на-Дону начался днем 21 августа. Огнем были охвачены около 30 домов, позже их количество увеличилось до 120.


Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск