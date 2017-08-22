Из-за чего в Ростове сгорел целый квартал 4 22.08.2017, 21:43

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В Ростове-на-Дону пожар уничтожил более 100 домов.

По сообщениям местных СМИ, череда воспламенений в микрорайоне началась за несколько недель до большого пожара. За это время в районе загорелись пять домов, но их успевали потушить.

По словам самих жителей района, это были поджоги, передает «Радыё Свабода».

Напомним, крупный пожар в жилом секторе в Ростове-на-Дону начался днем 21 августа. Огнем были охвачены около 30 домов, позже их количество увеличилось до 120.