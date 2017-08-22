Дураки Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

22.08.2017, 22:41

Антон Орехъ

Путин обманывает не только россиян, но и собственных доверенных лиц и приближенных.

Дураками, как утверждают, сам Путин назвал тех, кто проводил обыски у Кирилла Серебренникова. За режиссера тогда заступились все, кто могли, и создалось ощущение, что Серебренникова не тронут. Но либо Путин в нашей стране уже не главный, либо Путин обманывает не только нас, но и собственных доверенных лиц и приближенных, однако теперь история получила более драматичное продолжение. Чем плохой спектакль отличается от хорошего? Тем, что в плохом спектакле ты с первых сцен понимаешь, чем все закончится. А очень плохой спектакль отличается тем, что ты еще даже до начала действия знаешь все наперед.

Серебренникова брали под стражу именно как в самом затрапезном шоу. Конечно же ночью – когда же еще! Днем-то его не найти! Днем-то его, поди, догони! Разумеется, его брали в другом городе, в гостинице. Дома-то ему и стены помогли бы! Дома-то он бы проник через потайную дверь и черным ходом ушел бы в Китай, а то еще, не дай бог, в Киев. Разумеется, вызвать его на допрос было решительно невозможно. Он ведь не придет! Всё это настолько топорно, пошло и предсказуемо! Кажется, что по-другому, у нас и не арестовывают. И все делается для того, чтобы человеку было максимально неудобно, унизительно, чтобы показать ему, что он пигмей, а вот этот в маске и в погонах – он настоящая сила. И это происходит, в том числе, и потому, что народ не против. Что «наказания без вины не бывает», что «нечего миндальничать». Одобрение насилия в стране все шире и все громче.

А с Путиным, конечно, интересно выходит. Только он дал указания не кошмарить предпринимателей за зря, только попросил не перегибать палку и не увлекаться проверками и арестами, как тут же мы видим наяву вещи прямо противоположные. Так Путин все-таки управляет страной или нет? А может быть, он в принципе уже публично говорит одно, а за кулисами нечто иное? Такие вещи, как арест Серебренникова не укрепляют образ Путина в мире, не улучшают отношения к нему в культурной среде, но Путина и не волнует, что там думают про него в мире. И на культурную среду он давно уже не опирается. Он понимает, что никуда эти режиссеры и художники не денутся. Что когда им понадобятся деньги на новые бессмертные творения, они пойдут просить их у Мединского, у государства, то есть по факту — у Путина. И в доверенные лица к нему запишутся. Может, и будут дома на кухне материться, но пойдут и запишутся.

Я не знаю, почему они привязались к Серебренникову. Есть ли тут политика, действительно ли кого-то настолько раздражали его постановки и независимое искусство. Но истинная причина и не требуется. Главное, что все поймут, что на всякий случай лучше не высовываться. Мало быть нейтральным и лояльным. Гораздо лучше поддержать человека, который сегодня говорит одно, а завтра его слова уже ничего не значат. Скоро этого человека снова будут выбирать президентом. И выберут — куда денутся.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»