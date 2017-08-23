Ребята из Дроздов, продайте уже свои дворцы 23.08.2017, 8:46

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Прошло время платить по долгам.

Вчера стало известно о том, что белорусские власти снова взяли у России в долг $700 миллионов – для выплаты своих предыдущих долгов перед РФ.

Даже у несведущего в экономике человека такой «трюк» вызовет недобрую ухмылку: уж очень несолидно выглядит.

Прокомментировать «сделку» сайт Charter97.org попросил известного экономиста, руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико.

- Власти взяли в кредит $700 миллионов, чтобы отдать деньги тому же кредитору. Какая-то странная схема, вы не находите?

- Ну почему же странная? У меня тоже есть сосед – он все время приходит и берет по 5-10 рублей. Берет, чтобы уже одолженное вернуть. Он пьет «нормально», пьет дешевое вино. А чем власти лучше этого соседа? Ничем абсолютно.

С экономической точки зрения этот кредит – сущая глупость. 40 миллиардов долларов частных и государственных долгов – это «подарок» властей белорусскому народу, которому за них придется рассчитываться. А это – почти что уровень нынешнего нашего ВВП. То есть, при нынешнем положении вещей белорусам надо будет год работать, ничего не есть и не пить – чтобы отдать долги.

А 700 миллионов на этом фоне, особенно с точки зрения Романа Абрамовича, это просто ерунда. С точки зрения Игоря Сечина, может быть, и многовато, ведь он только 2 миллиона использовал, чтобы посадить Улюкаева.

По моему мнению, эти деньги Беларуси вообще не нужны. Толку от них никакого не будет, как и у соседа-алкоголика, перехватывающего пару рублей. Власти точно также берут в долг у России, чтобы отдать долги.

Это поведение деклассированных элементов, как говорил Феликс Эдмундович Дзержинский. Даже комментировать их действия как-то неудобно. Ребята, а кто вы такие? Как вы вообще живете? Расскажите – зачем вы строите коттеджи для министров, если у вас такие долги?

Проще вам было бы не управлять страной, а одалживать и пить. Сначала одолжить у России, выпить, потом одолжить у США, потом у Германии… И всем обещать, что скоро отдадим. И все! Жизнь наладилась.

Но если говорить серьезно – все это скоро закончится.

- И как именно это все должно закончиться?

- Очень просто! Придется продавать «фамильное серебро». До осени пока еще можно у кого-то «перехватывать». А потом дойдет очередь до продажи калийных комбинатов – их где-то за $30 миллиардов можно будет «толкнуть». Два нефтеперерабатывающих завода – каждый по паре миллиардов. Затем пойдут правительственные дачи – каждую миллионов по сто. Их могут купить хотя бы из любопытства – посмотреть, что там внутри.

Можно и агрогородок какой-нибудь продать, и даже целый город. Например, Барановичи – там много красивых женщин. Или Оршанский льнокомбинат – вместе с людьми.

Власти также могут продать российской мафии километр границы с Евросоюзом. Или сдать в аренду – и они там будут возить разные товары или даже африканцев с арабами.

Властям уже ничего не зазорно: они уже дошли до состояния, которое оценивается как тяжелое нервно-паралитическое расстройство. Это все, точка. Долги больше уже брать нельзя.

И лучше – отдать сразу. Раздеться – и все, что есть у них, отдать. Тем более Лукашенко так и сказал: разденьтесь и что-то там еще…

- Он говорил: «раздеться и вкалывать»…

- Нет, для властей больше подходит только первая часть: разденьтесь и все, что есть, отдайте. Отдайте уже наконец все ваши долги.