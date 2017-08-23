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В Беларусь перебросили российскую авиацию

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  • 23.08.2017, 9:35
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Сегодня в рамках «Запад-2017» начались оперативно-тактические учения с авиацией.

23-25 августа в Беларуси проходят оперативно-тактические учения с авиацией. Учения пройдут в рамках подготовки к маневрам «Запад-2017».

Для совместных действий в ходе учения проведено перебазирование самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации на военные аэродромы Беларуси, сообщает Минобороны Беларуси.

В ходе проведения учения будут отработаны вопросы применения Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, организации и практической подготовки авиации к применению, выполнения учебно-боевых задач на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь с посадкой на аэродромный участок дороги.

Проведение данного учения будет способствовать повышению уровня боевой выучки личного состава в ходе подготовки и управления подразделениями авиации, отработки и совершенствования тактики и способов применения авиации.

Cовместные беларуско-российские учения пройдут с 14 по 20 сентября на 6 полигонах: «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо» (Витебская область), «Осиповичский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ружанский» и «Домановский» (Брестская область), а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь (30 км от Полоцка).


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