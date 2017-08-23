Бизнесмен построил под Минском дом, который шокирует соседей 61 23.08.2017, 10:31

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Необычный особняк появился в Ратомке.

«Этот дом я фотографировала на телефон, показала на работе. А потом удалила все, чтобы даже в памяти мобильного не было этих чертей, — рассказывает tut.by жительница Ратомки, Мария Николаевна. — Сначала дом выглядел симпатично, внучка сравнивала его со сказочным замком. Но когда из забора «полезли» черные руки и черепа, а на крыше появились черти — это стало перебором. Теперь внучку мимо не вожу. Вечером тут и взрослым жутковато ходить — вон те черти на крыше, что поменьше, светят в темноте фонариками».

Марина Николаевна останавливается у дома, рассматривает с любопытством, хоть видела его не раз. Когда замечает, что у черепа в заборе из глаз торчат провода, передергивает плечами.

— Наверняка и черепа скоро будут светиться в темноте, как те черти на крыше, — предполагает женщина.

На улицу выходит сосед. Его дом — через забор. И со двора, и из окон вид соседа не радует — повсюду, говорит, черти. Один из них, кажется, даже целится в окно из лука. На почве всей этой «чертовщины» людям есть о чем поговорить.

— Хозяин дома — с виду вполне обыкновенный, бизнесмен. То, что он человек с фантазией, можно было заподозрить и по машине, тюнингованной черепами. Дом он начал строить еще лет десять назад, потом бросил. Года два назад появился и возобновил работы. И вот что получилось…

Подходит еще одна местная жительница. Она достает телефон и, пряча улыбку, фотографирует черта, фигура которого «карабкается» по забору, дерзко высунув язык.

— Дом этот уже воспринимается как местная достопримечательность. Ничего кошмарного в этом не вижу, но жить в таком точно не стала бы, — говорит местная жительница.

Женщина рассказала, что не все соседи с улицы столь толерантные. Люди пугаются рук, торчащих из забора, беседки, купол которой выложен черепами.

— Наш сосед Александр написал жалобу в сельисполком, — рассказала женщина. — Председатель и зам приехали, потоптались и уехали. А что они могут сделать? Это же частная собственность. Да, фантазия такая у человека, и денег ему на это хватает. Тут даже сложно представить, сколько затрат только на камень жадеит ушло, которым выложен и фасад дома, и забор снаружи и внутри. Видно, что человек задумывал что-то особенное, удивительное — и у него это получилось.

«Конечно, в идеале хотелось пообщаться с владельцем дома, но никто из соседей не смог подсказать его контактов», - отмечают журналисты.