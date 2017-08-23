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Астрономы получили «сигнал» от облака космического спирта

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  • 23.08.2017, 11:58
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Фото: Tiege McCarthy

Необычное явление зафиксировали ученые из Австралии и Китая.

Международная группа астрономов из Австралии и Китая зафиксировала сигналы, исходящие от облака метанола в соседней галактике NGC 4945, которая удалена почти на 12 миллионов световых лет от Земли, сообщает lenta.ru.

Облака метанола действуют как гигантские мазеры — источники когерентного микроволнового излучения. Они относятся к мазерам первого класса (молекулярные облака и области разреженного газа), тогда как второй класс тесно связан с молодыми звездами. Благодаря излучению космический спирт ранее обнаруживался в пределах Млечного Пути — в регионах, где протекают процессы формирования крупных звезд.

Ученые нашли облако метанола в другой галактике с помощью радиотелескопа Australia Telescope Compact Array. Мазер находится к югу от центра NGC 4945 на расстоянии 567 световых лет и является источником излучения частотой 36,2 гигагерца (ГГц). Его светимость на пять порядков выше, чем у других подобных мазеров этого класса. Оно также в 90 раз ярче, чем микроволновое излучение, обнаруженное в центральной молекулярной зоне Млечного Пути.

Метанол — простейший одноатомный спирт, который известен своими ядовитыми свойствами. Он является ключевым элементом многих сложных органических соединений.


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