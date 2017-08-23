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На строительство БелАЭС за первое полугодие потратили уже $282 миллиона

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  • 23.08.2017, 13:15
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Фото: dpa

На Островецкой АЭС продолжаются работы по сооружению первого и второго энергоблоков.

На строительстве Белорусской АЭС за первое полугодие 2017 года выполнены работы на сумму около $282 млн, сообщили interfax.by в министерстве энергетики Беларуси в среду.

"По итогам работы за первое полугодие 2017 года при сооружении Белорусской АЭС выполнено работ по Генеральному контракту на сумму $281,9 млн", - сказали в министерстве.

В Минэнерго уточнили, что в этом периоде продолжались работы по сооружению первого и второго энергоблоков БелАЭС, а также общестанционных объектов.

В апреле 2017 года смонтирован корпус реактора первого энергоблока, четыре парогенератора, кран эстакады транспортного шлюза. В июне начата сварка главного циркуляционного трубопровода.

Кроме того, на первом энергоблоке и ряде общестанционных объектов осуществляется монтаж основного технологического, тепломеханического и электротехнического оборудования. В здании реактора второго энергоблока выполняются работы по устройству внутренней защитной оболочки.


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