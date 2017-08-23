Новополоцкие пожарные спасли город от взрыва 6 23.08.2017, 14:57

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Необычный инцидент произошел вчера вечером.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Новополоцке, в результате которого произошло возгорание кабины водителя фуры, поступило спасателям 22 августа вечером, сообщает МЧС.

Как выяснилось, грузовой автомобиль «Маз-ман» с полуприцепом-цистерной «Сжиженный газ» врезался в дерево, в результате чего загорелась кабина.

Со слов водителя, его подрезал легковой автомобиль и грузовик выкинуло на разделительную полосу, где произошло столкновение.

Мужчина был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

Работники МЧС вовремя ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на цистерну, что повлекло бы за собой мощный взрыв.