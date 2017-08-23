закрыть
23 августа 2017, Wednesday, 16:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Новополоцкие пожарные спасли город от взрыва

6
  • 23.08.2017, 14:57
  • 5,169

Необычный инцидент произошел вчера вечером.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Новополоцке, в результате которого произошло возгорание кабины водителя фуры, поступило спасателям 22 августа вечером, сообщает МЧС.

Как выяснилось, грузовой автомобиль «Маз-ман» с полуприцепом-цистерной «Сжиженный газ» врезался в дерево, в результате чего загорелась кабина.

Со слов водителя, его подрезал легковой автомобиль и грузовик выкинуло на разделительную полосу, где произошло столкновение.

Мужчина был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.

Работники МЧС вовремя ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на цистерну, что повлекло бы за собой мощный взрыв.


Мнение

Отсидеться не получится
Отсидеться не получится Аркадий Бабченко
Очень ждем нормального человека
Очень ждем нормального человека Андрей Курейчик
Лукашенко - спамер
Лукашенко - спамер Ирина Халип
Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский


Интервью

Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Светлана Калинкина: Лукашенко давно пора вернуться в свой колхоз
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск