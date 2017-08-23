Александр Абрамович: Порох нужно держать сухим 23.08.2017, 15:09

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Нелегитимное правительство не будет защищать независимость Беларуси.

Военные учения Беларуси и РФ «Запад-2017» являются главным событием на повестке дня нашей страны. Об угрозе белорусской независимости заявляют многие политические и военные обозреватели. Территория нашей страны могут стать плацдармом для удара по Украине, странам Балтии, Польше. Как себя вести простым белорусам перед лицом военной угрозы, будет ли вассал Кремля защищать Независимость нашей страны – cайт Сharter97.org спросил у Александра Абрамовича, представителя Белорусского Национального Конгресса в Борисове.

- В Беларуси полным ходом идет подготовка к белорусско-российским военным маневрам «Запад-2017». Сегодня начались учения российских военных на полигоне под Борисове. Политические и военные обозреватели наперебой говорят о том, что российские военные могут остаться на территории Беларуси и произойдет ее «мягкая» оккупация. Стоит ли опасаться этих учений? Как себя вести белорусским патриотам?

- Опасения абсолютно обоснованы, ведь политика РФ, после оккупации Крыма, стала просто непредсказуемой. Даже рядовые россияне не уверены в том, каким будет завтрашний день. Россия показала свое настоящее лицо, лицо хищника.

Белорусы должны максимально мобилизоваться, объединиться перед лицом угрозы, как это делали наши предки, воины ВКЛ, которые остановили нашествие тевтонцев под Грюнвальдом, которые остановили Москву под Оршей . Тут хочется вспомнить старую поговорку: Порох нужно держать сухим. Самый лучший подарок, который мы можем сделать Путину – молчать и соглашаться с его планами.

Белорусский Национальный Конгресс готовит Акцию предупреждения, которая запланирована на 8 сентября в Минске. Свобода не далась нам даром, пришло время еще раз за нее побороться.

- Как вы сказали, 8 cентября в минске пройдет Акция предупреждения, которая приурочена ко Дню белорусской воинской славы, что бы вы хотели сказать белорусам в преддверии этого события?

- Нам нужно думать о защите своей Родины. Если нужно будет – возьмем в руки оружие для борьбы против оккупантов. Это наше естественное Конституционное право. Цель №1 - максимально давить на правительство, которое узурпировало власть и не является легитимным. Поймите одно: нас никто защищать не будет, все зависит от нас самих. Акции должны стать катализатором пробуждения cознательности белорусов.