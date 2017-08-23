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Военные должны делать свое дело

  • Роман Безсмертный
  • 23.08.2017, 18:40
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Роман Безсмертный

Предстоящие военные учения в Беларуси могут угрожать безопасности в целом регионе.

Беларусь пригласила на военные учения «Запад-2017» наблюдателей от Украины, а также представителей еще шести стран. Отмечу, что впервые Минск разослал подобные приглашения, если не ошибаюсь, еще пять месяцев назад, потом – три месяца назад, а теперь снова пригласил наблюдателей. Важно понимать, что это только информационное сообщение, но вливаясь в информационный поток, оно играет свою роль.

Вместо того, чтобы отвлекаться на эти формальности, следует обратить внимание на содержание самих военных учений. Они проводятся с целью отработки оборонно-тактических, полевых и штабных военных действий, направленных против потенциального противника. Им может быть, как Украина, так и любая европейская страна.

Это первые учения, которые происходят именно по такому сценарию. Ранее все тренировки военных были направлены на отработку антитеррористических операций.

Это первые военные маневры, которые происходят в условиях, когда войска НАТО и войска России наблюдают друг за другом на расстоянии «вытянутой руки». И если мы посмотрим на политическую карту, то можно сделать вывод, что вероятность конфликта, даже локального конфликта, очень высока.

Ведь обучение будет проходить с использованием боеприпасов и техники, где примут участие более 12 000 военнослужащих.

Если даже предположить, что на этот раз обойдется, мы должны учитывать, что против нас уже тренируются воевать. Именно против нас.

Россия – наш противник, не потенциальный, а реальный, уже сейчас ведет против нас войну на Донбассе. Поэтому я считаю, что цель этих учений – отвлечь внимание и сформировать боевые части, которые могут действовать как против Украины, так и против войск НАТО.

Встреча Волкера и Суркова в Минске была не случайной. Так же, как и предстоящий визит Джеймса Мэттиса в Киев. Не думаю, что он приезжает только для того, чтобы отпраздновать День независимости Украины. Более актуальная тема – это безопасность целого региона. А это значит, речь идет о возможном обострении, реально обострении ситуации. И чем все это закончится, пока трудно сказать.

Руководство Украины уверяет, что военные учения «Запад-2017» не несут никакой угрозы для Украины. У политиков свои функции, но

военные должны делать свое дело.

Роман Безсмертный, “Новое время” (Украина)


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