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Роналду хочет сменить «Реал» на другой клуб

  • 23.08.2017, 21:46
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images

Звездный нападающий «Реала» может покинуть клуб уже в этом месяце.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб, пишет «Трибуна» со ссылкой на El Pais.

По информации издания, португалец остался недоволен 5-матчевой дисквалификацией за толчок судьи.

Когда его агент Жорже Мендеш в июне начал изучать варианты для перехода, португалец не стал отвергать такой возможности.

Источник в окружении игрока заявил, что в клубе уверены, что Роналду никуда не уйдет, но сам Криштиану не может гарантировать такой уверенности.

«Посмотрим, что произойдет до 31 августа», – заявил источник.


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