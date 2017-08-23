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Первый блин: минское «Динамо» уступило «Йокериту» - 1:6

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  • 23.08.2017, 22:28
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В матче с минчанами яркой игрой отметился 18-летний финн, оформивший хет-трик.

В стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» дома потерпело сокрушительное поражение от «Йокерита».

Примечательно, что три из шести шайб записал на свой счет 18-летний хоккеист «Йокерита» Эли Толванена.

«Динамо» Минск — «Йокерит» — 1:6 (0:2, 1:0, 0:4)

Динамо Минск : Энрот; Денисов (к) — Граньяни, Клинкхаммер — Хауден — Фонтэйн; Лисовец — Коробов, Павлович — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Шинкевич, Кулаков — Ковыршин — А.Степанов; Китаров — Волков — Лингле; Дюков, Д.Буйницкий.

Йокерит: Заполски; Лундин — Леписте, Н.Йенсен — Регин — Йоэнсуу; Гилрой — Кивисте, Палола — О'Нилл — Толванен; Лауридсен — Й.Б.Йенсен, Йормакка — Пильстрем — Хухтала; Раутенен — Ялванти, Анттила — Ниеми — Марьямяки.

Шайбы: 0:1 — О'Нилл (Леписте, Толванен, 4.06 — бол.). 0:2 — Н.Йенсен (Гилрой, 14.43 — бол.). 1:2 — Хауден (Лисовец, Кулаков, 28.37). 1:3 — Толванен (Леписте, 41.18). 1:4 — Регин (Йоэнсуу, Н.Йенсен, 47.24). 1:5 — Толванен (О'Нилл, Кивисте, 48.35). 1:6 — Толванен (Палола, 50.07 — бол.).

В следующем матче, который состоится 25 августа, минское «Динамо» примет подмосковный «Витязь».


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