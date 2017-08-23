Меркель призвала поставить Ким Чен Ына на место 1 23.08.2017, 22:38

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Ангела Меркель

Канцлер Германии заявила, что Япония, Южная Корея и Китай должны быть заинтересованы в этом.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военного конфликта с Северной Кореей можно избежать и немецкое правительство готово помочь в решении этого вопроса дипломатическим путем, передает nv.ua со ссылкой на Reuters.

«Мы должны сделать больше. Мы не можем просто настаивать на дипломатическом решении, пока мы сидим и ничего не делаем», - сказала она о противостоянии между КНДР и США.

Меркель также сказала, что Япония, Южная Корея и Китай должны быть заинтересованы в том, чтобы «поставить этого человека [лидера КНДР Ким Чен Ына] на свое место», добавляет Express .

Напомним, что президент США Дональд Трамп предупредил о готовности военным путем решить проблему КНДР, в случае, если Пхеньян будет действовать неразумно.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после запуска северокорейским режимом двух межконтинентальных баллистических ракет 28 и 29 июля. Одна из них упала в территориальных водах Японии.

В ответ на действия КНДР Совет безопасности ООН ввел новые санкции. Согласно документу, Северной Корее запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов.

В свою очередь КНДР объявила о возможности нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, на котором находится военная база США.