Пять продуктов, которые поднимают настроение 23.08.2017, 22:43

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Эти продукты позволят вам находится в отличном настроении в течение всего дня.

Здоровое питание - основа здоровой и радостной жизни любого человека. Продукты способны зарядить вас энергией на весь день, улучшить настроение и подарить ощущение легкости во всем организме. В условиях современного мира, как считают многие, полезный рацион - непозволительная роскошь, но существует ряд продуктов растительного происхождения, которые способствуют отличному самочувствию в течение всего дня, пишет terrawoman.ua.

Томаты

Красные овощи знакомы всем, их можно найти на прилавках всех организмов. Они богаты фруктозой и глюкозой - природными сахарами, пектином, клетчаткой, витаминами C, E, всей группой витаминов B и фолиевой кислотой, каротином, множеством карбоновых кислот - лимонной, яблочной, винной, янтарной, щавелевой, так необходимых человеческому организму для правильного функционирования. Также в этих овощах можно найти крахмал, белковый азот, натрий, железо, фосфор, йод и многие другие минеральные вещества. Томаты богаты антиоксидантами, они эффективны при борьбе с раком и с нарушением обмена веществ.

Яблоки

Фрукт знакомый всем и каждому с самого раннего детства. В яблоках содержится рекордное количество железа, марганца, калия, кальция, клетчатки, витаминов C, E, P, B1, B2, G, пектина, каротина и йода. Яблоки хорошо помогают снижению веса (существуют даже специальные «яблочные» диеты), при болезнях сердца и сосудов, при неравномерном цвете лица, проблемах кожи и даже - в небольших количествах - при гастрите.

Овсяная каша

Продукт широко распространенный, ее довольно часто готовят на завтрак, и правильно делают. Овсянка - отличное начало дня, в ней очень много витаминов E, D и B, протеина, минералов, микронутриентов, бета-глюкана. Овсянка понижает уровень холестерина и сахара в крови, снижает риск возникновения диабета, поддерживает иммунитет и способствует потере веса.

Киви

Уникальный кладезь природных богатств. Сложно найти еще хотя бы один фрукт, овощ или ягоду, содержащий столько же полезных веществ. В нем в большом количестве содержатся витамины C, A, E, D, B2, B3, B6, B9, никотиновая кислота, магний, натрий, калий, железо, кальций, цинк, фосфор, марганец. При его небольшой калорийности, в нем содержится много моно- и дисахаридов, а также клетчатка. Киви рекомендуется к употреблению диабетикам, худеющим и людям, страдающим авитаминозом, предрасположенностью к стрессам и депрессиям.

Авокадо

В своем составе авокадо имеет множество витаминов (особенно B и в рекордном количестве E), минералов и совсем не содержит сахара и вредных жиров. Его рекомендуется употреблять диабетикам и вегетарианцам. Он очищает кровь от холестерина, снижает вероятность появления заболеваний сердца и сосудов, улучшает память, повышает иммунитет и работоспособность, предотвращает развитие рака и укрепляет кости и зубы.