Лукашенко пробует установить тотальную слежку за белорусами 10 23.08.2017, 22:52

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Совмин определил порядок получения уникального идентификатора.

Правительство Беларуси утвердило положение о порядке получения уникального идентификатора. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина от 22 августа 2017 года №637, передает БелТА.

Уникальный идентификатор - средство идентификации гражданина при осуществлении административных процедур в электронной форме через личный электронный кабинет, в отношении которых законодательством об административных процедурах установлена такая форма их осуществления.

Положением определен порядок получения уникального идентификатора в целях обеспечения доступа к единому порталу электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме. Уникальный идентификатор включает в себя логин (имя учетной записи гражданина) и пароль.

Постановлением также утверждено положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа с оператором общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС), государственными органами и иными организациями при осуществлении административных процедур в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Действие положения распространяется на взаимодействие уполномоченного органа с оператором ОАИС при создании условий для осуществления административных процедур в электронной форме через единый портал, а также с оператором ОАИС, государственными органами и иными организациями при получении в электронной форме документов и (или) сведений, необходимых для осуществления административной процедуры, не включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами Министерству внутренних дел поручено на безвозмездной основе предоставлять сведения о персональных данных физических лиц из государственных информационных ресурсов (систем), владельцем которых оно является, для подтверждения достоверности данных документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за выдачей уникального идентификатора.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.