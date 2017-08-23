Протест в Лошице: терпение жителей на пределе 3 23.08.2017, 22:58

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Фото: tut.by

Жители минского района готовы лечь под бульдозеры.

Как защититься от произвола чиновников? Жители Лошицы пытаются отстоять свои частные дома, которые власти столицы решили снести. Почти на каждом здании висит растяжка «Мой дом сносят незаконно». Граждане выступают против действий чиновников, которые хотят отобрать их собственность, пишет «Белсат».

Судебные баталии

О том, что жители должны распрощаться со своим жильем ради государства, они узнали в мае. Создали инициативную группу из 12-ти человек, подали жалобу на Мингорисполком в суд, но все ходатайства судья отклонял. В результате суд первой инстанции жители проиграли.

«Наши доказательства не были приняты во внимание, по поводу нарушения 44-й статьи Конституции судья сказал следующее: «Да, есть такая статья, но в то же время есть и другие статьи, которые позволяют для государственных нужд вас сносить», - возмущается Любовь Гамолко, местная жительница.

Компенсации неравнозначны стоимости домов

«Сейчас меня государство, в лице некоторых чинуш, я даже не боюсь это сказать, они меня обкрадывают. Почему я должен с государством судиться? Почему? Государство должно меня защищать, я полноценный, полноправный гражданин этой страны. Я плачу все налоги, я не тунеядец», - отметил протестующий Геннадий Устинович.

За собственные деньги Геннадий построил со всеми разрешениями комфортный коттедж, разделенный на две части, себе и брату. При замене же на квартиру неотапливаемые веранды, мансарда, балконы не будут учитываться в метраж. Дом племянника, который оформлен как временное жилье из-за того, что в Беларуси нельзя строить два дома на одном участке, компенсируется возмутительно дешево - $900.

«К нам приходят как в ботанический сад»

Жителей Лошице возмущает, что государство принудительно компенсирует только площадь дома, хотя жизнь проходит на всем их частном участке земли. Баня, бассейн, сад - все это часть жизни.

«К нам приходят как в ботанический сад, приходили не раз целыми делегациями, я виноградом интересуюсь, у нас и беседка есть, где мы летом и обедаем, и гостей когда встречаем, то у нас все в беседке, я не знаю, когда меня переселят, мы там с тоски умрем», - говорит Виктор Лазерко.

Возмущенные граждане собираются подавать кассационную жалобу

Жители района обратятся в Верховный Суд, пожалуются в прокуратуру. Говорят, что если и это не поможет, то готовы выходить на протесты и даже лечь под бульдозеры, когда дома начнут сносить.