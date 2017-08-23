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Белоруски завоевали две медали на чемпионате мира по борьбе

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  • 23.08.2017, 22:55
Иллюстрационное фото

Медалистками ЧМ по женской борьбе в Париже стали Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина.

Представительницы Беларуси Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина стали медалистками чемпионата мира по женской борьбе в Париже, передает tut.by.

Василиса Марзалюк завоевала серебряную награду в категории до 75 кг, в напряженном финальном поединке уступив представительнице Турции Ясмин Адар (4:5). Причем за полминуты до окончания схватки за золото белоруска лидировала (4:2).

Ирина Курочкина выиграла бронзу в категории до 55 кг в поединке за медаль обыграв француженку Матильду Ривери.

Напомним, что 22 августа серебро ЧМ команде Беларуси в соревнованиях по греко-римской борьбе принес Радик Кулиев.


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