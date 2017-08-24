Главный тренер «Александрии»: Мы выровняли шансы с БАТЭ 3 24.08.2017, 8:20

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Владимир Шаран

Владимир Шаран рассказал о подготовке к ответному матчу Лиги Европы против борисовчан.

Об этом главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал «Трибуне»:

- Готовимся к матчу в привычном режиме, к которому мы уже привыкли. Особенных тренировок не было, только пытаемся подвести команду к матчу, чтобы футболисты отдохнули.

Очень тяжелые переезды были – от Минска во Львов, со Львова сюда. Мы видим, что ребята уже не такие свежие, какими были до сегодня.

Только что закончилось теоретическое занятие. Смотрели нашу игру в Борисове и рассказали и показали ребятам все необходимое.

Шансы перед завтрашним матчем – 50 на 50. Перед матчем в Борисове преимущество было у соперников, но сейчас мы выровняли эти шансы.

Меня волнует только то, что некоторые игроки, которые играли против БАТЭ под вопросом, и только завтра определимся с составом.

Мы играем в тот футбол, который я вижу, над чем мы очень тщательно работаем. Это самоотдача, это организация игры и, конечно, быстрые контратаки с завершением.

Конечно, БАТЭ серьезно переигрывает нас только в одном компоненте – в опыте. Но мы много разговоров ведем и главное, чтобы наши ребята были уверены в том, что мы сможем пройти эту команду.