Главный тренер «Александрии»: Мы выровняли шансы с БАТЭ

Главный тренер «Александрии»: Мы выровняли шансы с БАТЭ3
- 24.08.2017, 8:20
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Владимир Шаран рассказал о подготовке к ответному матчу Лиги Европы против борисовчан.
Об этом главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал «Трибуне»:
- Готовимся к матчу в привычном режиме, к которому мы уже привыкли. Особенных тренировок не было, только пытаемся подвести команду к матчу, чтобы футболисты отдохнули.
Очень тяжелые переезды были – от Минска во Львов, со Львова сюда. Мы видим, что ребята уже не такие свежие, какими были до сегодня.
Только что закончилось теоретическое занятие. Смотрели нашу игру в Борисове и рассказали и показали ребятам все необходимое.
Шансы перед завтрашним матчем – 50 на 50. Перед матчем в Борисове преимущество было у соперников, но сейчас мы выровняли эти шансы.
Меня волнует только то, что некоторые игроки, которые играли против БАТЭ под вопросом, и только завтра определимся с составом.
Мы играем в тот футбол, который я вижу, над чем мы очень тщательно работаем. Это самоотдача, это организация игры и, конечно, быстрые контратаки с завершением.
Конечно, БАТЭ серьезно переигрывает нас только в одном компоненте – в опыте. Но мы много разговоров ведем и главное, чтобы наши ребята были уверены в том, что мы сможем пройти эту команду.