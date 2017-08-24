В Анголе уходит со сцены правитель, знавший Брежнева 24.08.2017, 8:33

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Фото: Getty Images

В стране проходят парламентские выборы, по итогам которых впервые за 38 лет сменится глава государства.

74-летний ветеран политической сцены Анголы, действующий президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, который руководит страной с 1979 года, заранее объявил, что не собирается на этих выборах выдвигать свою кандидатуру на первое место в партийном списке, но сохранит в дальнейшем за собой пост председателя "Народного движения за освобождение Анголы" (МПЛА), сообщает ВВС.

Это означает, что свое влияние в стране душ Сантуш сохранит. И в этом ему помогут его дети.

Его дочь Изабель душ Сантуш - первая в Африке, по версии Forbes, женщина-миллиардер, возглавляет Sonangol, государственную нефтедобывающую компанию Анголы. Его сын Жозе Филомено душ Сантуш отвечает за государственные инвестиции.

Как сын каменщинка не стал нефтехимиком и женился на русской

Жозе Эдуарду душ Сантуш родился 28 августа 1942 года в столице Анголы Луанде в семье каменщика и домохозяйки.

В политику пришёл сразу после школы, участвовал в партизанском движении, основал молодёжное отделение "Народного движения за освобождение Анголы".

В 1963-1969 годах учился в Азербайджанском институте нефти и химии в Баку. В вузе он возглавил кружок борцов за свободу Анголы.

С тех пор он прекрасно говорит по-русски.

Впрочем, получив профессию инженера-нефтяника, душ Сантуш по своей специальности никогда и нигде не работал.

Душ Сантуш женат уже в третий раз, у него семь детей.

Фото: GETTY IMAGES

Нынешняя жена - Ана Паула душ Сантуш, мать его троих детей и бывшая официантка президентского самолёта.

А первой женой президента Анголы была гражданка Советского Союза Татьяна Сергеевна душ Сантуш (Куканова), брак с которой продлился с 1966 по 1979 годы.

Дочь Изабель - наполовину русская, в 2013 году она получила российское гражданство.

В настоящее время Жозе Эдуарду душ Сантуш занимает второе место в мире (после президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгема Мбасого) по продолжительности пребывания у власти среди ныне действующих глав немонархических государств.

Душ Сантуш и Ангола

В последние 10-15 лет Ангола была одной из самых быстрорастущих экономик мира. ВВП увеличивался в среднем на 11,6% в год в период с 2002 по 2011 годы, росту способствовало удвоение добычи нефти до 1,8 млн баррелей в день.

Доходы бюджета увеличились в 10 раз.

ВВП Анголы, по оценкам МВФ, с 2002 года по 2014-й вырос почти в два раза. В стране фактически отсутствует безработица, низкий уровень внешней задолженности, значительный профицит бюджета.

По нефтяным запасам Ангола занимает 16-е место в мире, по запасам природного газа - 35-е место, по добыче алмазов - 4-е место в мире.

Но около 70% жителей страны живет на доход меньше 2 долларов в день.

Ангола - бывшая португальская колония. Ее независимость была провозглашена 11 ноября 1975 года. После этих событий душ Сантуш стал министром иностранных дел страны.

После смерти первого президента Анголы Агостиньо Нето 21 сентября 1979 года он стал председателем МПЛА, президентом Анголы и главнокомандующим вооруженными силами.

Более 20 лет душ Сантуш пытался прекратить гражданскую войну в Анголе, мирные договоренности все время срывались и война в итоге продлилась до 2002 года.

Войну вели три группировки - МПЛА, ФНЛА (действовала до 1979 года) и УНИТА. МПЛА поддерживали СССР и Куба, повстанческую группировку УНИТА во главе с Жонасом Савимби - США и ЮАР.

Президент Анголы, учившийся в СССР, регулярно посещал Советский Союз и встречался с Леонидом Брежневым

Фото: NIKOLAY AKIMOV, VLADIMIR MUSAELYAN\TASS

...с Михаилом Горбачевым

Фото: TASS

...с Борисом Ельциным

Фото: TASS

Душ Сантуш долгие годы пользовался военной, политической и материальной поддержкой Советского Союза в ходе этой гражданской войны, посещал страну с визитами, встречался с генеральными секретарями ЦК КПСС, начиная с Леонида Брежнева (в случае с Константином Черненко - присутствовал на похоронах), и со всеми президентами России, от Ельцина до Путина.

...с Владимиром Путиным

Фото: TASS

...с Дмитрием Медведевым

Фото: MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS

В 1990 году душ Сантуш объявил о начале в стране реформ, об отказе от марксизма-ленинизма как идеологии партии, переходе к многопартийной системе и рыночной экономике.

В стране была упразднена смертная казнь.

11 марта 2016 года президент Анголы заявил, что не намерен участвовать в президентских выборах и планирует уйти в отставку в 2018 году.

Впрочем, ранее он уже делал подобные заявления, и это заставляет наблюдателей сомневаться в серьезности его намерений в этот раз.