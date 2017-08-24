Активист из Барановичей борется с беззаконием в судах 24.08.2017, 9:47

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Григорий Грык

Судебная система работает по принципу «без меня меня женили».

Активист из Барановичей Григорий Грык не согласился с решением суда Центрального района Минска. Активиста наказали 30 базовыми штрафа за участие в акции 7 июля в Минске.

Акция была направлена против военных российско-белорусских учений «Запад-2017» и в поддержку политзаключенных.

«Минский суд наказал меня без меня, хотя я написал заявление о том, чтобы суд перенесли в Барановичи, из-за того что не имею средств , чтобы приехать в Минск. Но они все равно меня засудили. У нас такие суды, что они судят без человека, которого хотят наказать. Свидетели - только милиционеры. Беззаконие, которое было, такое же и остается в стране дальше», - рассказал Григорий Грык «Радыё Рацыя».

Григорий Грык с помощью членов Правозащитного центра «Весна» написал кассационную жалобу в Минский городской суд.