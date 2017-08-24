Государственные транжиры 7 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

24.08.2017, 9:52

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Белорусскую власть отличает какое-то странное пристрастие к убыткам.

Если проанализировать проекты нашей власти (как правило, в силе «Нью Васюки») по критерию доходности, то большинство из них окажется убыточными. Прибыли от таких проектов нельзя ожидать даже теоретически. Они «планово убыточные», как говорили в СССР. Экономист Вадим Иосуб, анализируя экономическую политику властей, отмечал, что главная проблема Беларуси не в нехватке денег, а в абсолютно неэффективном их использовании. Ибо белорусское руководство ведет себя, как игрок в казино, который чем больше денег получает, тем беднее становится.

Несколько примеров навскидку.

Каждому городу по хоккейному клубу! Первые в очереди Барановичи и Пинск. Об этом сообщил министра спорта и туризма Александр Шамко. «В Барановичах и Пинске будут созданы хоккейные клубы, там есть хорошая спортивная база. Это решение позволит популяризировать спорт, – цитирует Шамко БелТА. – Сегодня в стране для хоккея созданы довольно хорошие условия. Надо оптимально использовать весь имеющийся потенциал».

Проект парка развлечений Champions World представлен на международном форуме «Летняя встреча специалистов индустрии развлечений». В качестве перспективной площадки для его размещения рассматривается Смолевичский район (территория индустриального парка «Великий камень»). Это будет многофункциональный туристический комплекс всесезонного активного отдыха всей семьи. Тематика парка – детский спорт и олимпийское движение. Пожалуй, можно сделать вывод, что как центр науки и новых технологий – как анонсировалось ранее – «Великий камень» уже умер. Умер до рождения в этом качестве. И, вероятно, превращается в центр банального «распила» денег под заведомо бесприбыльные проекты.

Плюс сельхозпроизводство на радиоактивных землях. «Когда еще в советское время мы разрабатывали концепцию безопасного проживания, буквально в первых строках было требование полностью исключить риски для здоровья людей. Хотя бы на элементарном уровне, так как это тот случай, когда лучше 100 раз перестраховаться. А тут на радиоактивных землях что-то собираются выращивать. Абсурд. Нет, теоретически что-то вырастить можно, очистить, собираются коров пектином кормить (меня бы кто пектином «почистил»). Но это же в десятки раз будет дороже, чем обычная продукция! Чем власти руководствуются – не пойму», – так прокомментировал «инновацию» нашей власти кандидат технических наук, бывший член Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев.

В общем, «стержневая» тенденция проста: чем бы ни заниматься, лишь бы это прибыли не приносило. Кстати, народ всё активнее сопротивляется новым начинаниям власти, именно потому что уже понял: почти все они заведомо убыточные.

Пора, наконец, осознать, что убыток и разорение не может оправдываться ни продовольственной безопасностью, ни престижем, ни даже спортивной гордостью. А то наша власть пристрастилась свою экономическую несостоятельность обставлять такими аргументами. Дескать да, чистые доходы колхозов значительно уступают госдотациям и безвозвратным по сути кредитам, которые они получают, но это хорошо, ведь это наша «продовольственная безопасность». Такая «плановая убыточность», объясняемая некими «высшими целями» не только для колхозов характерна, как известно. Неважно, что стоимость (включая обслуживание), личного самолета с «золотым» унитазом для некого высокопоставленного лица превышает годовые расходы на дошкольные учреждения, престиж страны главнее. А некоторые «зрелища» важнее здоровья и благосостояния простых людей. Престиж важнее. Или нет?

С такой практикой хорошо бы покончить, иначе государству не выжить. Новым нашим «фетишем» должна стать прибыльность, а не «престиж», «безопасность» и прочие «понты» высокопоставленных лиц. «Лопату в зубы», возможно, кому-то еще можно навязать, но прибыли государству это не принесет.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»