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Google поздравил украинцев с Днем Независимости

  • 24.08.2017, 10:11

В логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины.

Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.

В логотипе использованы оттенки синего и желтого - цветов флага Украины. Если навести курсором на логотип, то можно прочитать надпись: "С Днем Независмости Украины".

"Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков. Напомним, в 2016 году Google также поздравил украинцев. Тогда дудл был в виде желтых подсолнухов и голубого неба.


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