«Интеллектуал не может быть холуем» 5 24.08.2017, 10:05

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Лилия Ахеджакова

Лилия Ахеджакова высказалась в защиту режиссера Кирилла Серебренникова.

Басманный суд в Москве сегодня постановил отправить под домашний арест задержанного накануне художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Срок ареста – до 19 октября.

Режиссеру будет запрещено покидать место жительства и пользоваться средствами связи. При этом следователь может разрешить Серебренникову ходить на работу в "Гоголь-центр". Сторона защиты просила отпустить режиссера под залог. Его была готова внести глава издательского дома "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова, сестра предпринимателя-миллиардера Михаила Прохорова.

Кирилл Серебренников был задержан утром 22 августа в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву. По версии следствия, режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Сам Серебренников отверг обвинения, назвав их "абсурдными". Свое задержание Серебренников считает "показательным", так как он не пропускал ни одной встречи со следователем и не видит смысла "ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов". После допроса в Следственном комитете Кирилл Серебренников был помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят также ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. 9 августа Масляева в суде обвинила Серебренникова и Малобродского в попытке присвоить часть денег, выделенных из бюджета в 2014 году. По этому делу объявлена в розыск Екатерина Воронова – исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", сообщили в Следственном комитете.

Российские общественные и культурные деятели выступили в защиту Серебренникова. Петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследование режиссера по "политическим мотивам" подписали уже более 12 тысяч человек. Среди поручившихся за Кирилла Серебренникова были режиссеры Андрей Смирнов, Лев Додин, Федор Бондарчук, Алексей Герман-младший, писательница Людмила Улицкая, телеведущие Андрей Малахов, Ксения Собчак и многие другие. Сотни людей собрались в среду у здания Басманного суда, где решается вопрос о мере пресечения для Серебренникова. «Радио Свобода» вело с места события прямую трансляцию.

Среди тех, кто поддерживает Кирилла Серебренникова, народная артистка России Лия Ахеджакова. Корреспондент «Радио Свобода» встретился с ней накануне в Венеции:

– Лия Меджидовна, в свое время вы получили "Нику" за участие в фильме Кирилла Серебренникова "Изображая жертву", играете в его спектакле "Фигаро". У вас вообще с ним давно сложились особые отношения.

– Я эту историю с Кириллом так глубоко переживаю... Вот интересно, сейчас иду по Венеции, мне позвонило какое-то информационное агентство с вопросами о Серебренникове. И вдруг тут же к этому разговору подключился совершенно посторонний человек с улицы – Вася, шкипер какой-то яхты, припарковавшейся тут, в лагуне. Он говорит: "Да, Кирилла Серебренникова арестовали!" Спрашиваю: "Вася, а вы откуда это знаете?" Он отвечает: "Ну как же не знать?! Такая важная, страшная новость!" Видите, даже этот случайный, казалось бы, человек просто вздрогнул от такого невероятного события! С директором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским сложилась тоже чрезвычайно подлая ситуация. Это абсолютно чистый человек, совсем не богатый, честный, порядочный и очень крупный театральный директор с доброй, хорошей биографией и репутацией. Его знают в театральных кругах как очень порядочного, профессионального человека. Я не знаю даже, какие еще слова тут можно подобрать... Но это человек, который имеет огромное число плюсов. И то, что его держат как растратчика за то, что Кирилл якобы не поставил спектакль, а деньги куда-то дел, – бред. Ведь спектакль "Сон в летнюю ночь" до сих пор идет. Все это кажется невероятным! Мы уже привыкли к подобному. Такая же история была с Мейерхольдом, и вы знаете, чем она закончилась. Равно как и знаете, кто именно ее устроил.

– Как вам кажется, почему сегодня жертвой выбран именно Кирилл?

– У него слишком могучая энергия... То он ставит в Латвии, то в Большом театре, сейчас вот должен был ставить в Штутгарте. Он – очень мощная фигура в нашей культуре. Это человек, который хорошо известен во всем мире, несмотря на свою молодость. Он такой работоспособный! Я с ним работала дважды, и делает он это замечательно. Во-первых, Кирилл – профи... Но нет, так про режиссеров не говорят. Он хорошо знает свое дело. Очень хорошо. Большая умница, интеллектуал, а такое редко даже среди режиссеров. Не так много у нас в культуре интеллектуалов. Кроме того, у него есть невероятный талант. Он не боится пробовать. Я видела его спектакли, совершенно не похожие друг на друга. Но главное, чем он замечателен: у него присутствуют мощные "смыслы". Это режиссура, которая "осмысляет" то, что во всем мире сегодня с нами происходит – с человеком, с его взаимоотношениями с властью, как меняется само общество. Все это он очень хорошо понимает и анализирует. Но у него происходит все не напрямую, не грубо и натуралистично, но очень, очень тонко.

В его работах присутствует мощный, как теперь говорят, "месседж", "смыслы", выраженные средствами яркой театральности. Театральный язык Серебренникова – высочайшего класса, его ни с кем нельзя спутать. А уж какие хорошие актеры играют в его спектаклях! И молодежь, которую он вырастил на своем курсе. Ой, как играет Женя Добровольская в спектакле по Некрасову "Кому на Руси жить хорошо"! Она играет женщину, у которой ребеночка свиньи съели. Как она это делает – с ума сойти! Чулпаша наша Хаматова тоже играет у него... Все это – друзья, которые приходят и работают с ним, когда ему требуется, когда действительно надо.

А что он сделал с театром Гоголя?! С чего все началось?! Люди из театра им. Гоголя писали Зюганову доносы, где откровенно оскверняли человеческие качества Кирилла. Немыслимая, я считаю, подлость, низость и гадость. Ужасно. Меня всегда возмущают доносы. Даже если они пишутся для того, чтобы, как кажется этим людям, спасти их театр, его традиции от какого-то постороннего, несимпатичного им, чужого человека. Доносы в России всегда дурно пахнут.

– Вы всегда отличались предельной откровенностью в своих высказываниях по поводу ситуации в стране, по поводу власти. Многие иронизируют по этому поводу, кто-то даже считает вас одержимой... С другой стороны, многие ваши коллеги предпочитают просто помалкивать, кто-то, напротив, охотно становится "доверенным лицом президента". А кто-то и вовсе мочит всех подряд "либерастов", обвиняя их в работе на Госдеп и в откровенной продажности. Как вам кажется, чего здесь больше – цинизма, шкурничества, холуйства или же откровенного безумия и веры в мифические национальные "скрепы"?

– Холуйство, чистое холуйство и желание иметь какие-то преференции. А по работам Кирилла мы всегда понимали, что именно он про все это думает. Ну, что вы хотите, интеллектуал! А интеллектуал не может быть холуем. Во всех своих спектаклях он демонстрировал нам какие-то горькие свои прозрения. А коллеги... Я не буду сейчас называть их имен, "закладывать". Конечно, хорошо бы, чтоб искусство существовало исключительно для искусства, актеры занимались бы исключительно своим делом, режиссеры просвещали и утешали народ, но сейчас не то время. Надо говорить. У нас есть главная проблема: человек отравлен страшным ядом пропаганды, и надо лечить этого человека, лечить его мозги.

Я не театральный теоретик, я – исполнитель, и если мне понравится режиссер, то сделаю все, что он попросит. Но дело в том, что мне нравятся определенного рода режиссеры. С тем же Андреем Могучим я работала только один раз, это был "Цирк Амбуланте" (Circo Ambulante) в Театре наций, замечательный спектакль, по которому я тоскую и вспоминаю с большой благодарностью. Конечно, не все его принимали. Но когда этот спектакль уже должен был уйти со сцены, мы собрали журналистов, режиссеров, актеров, всех своих друзей, и это были такие овации стоя! Мы попрощались со спектаклем очень красиво, и нам в этом помогли наши единомышленники, понимающие, что нельзя сидеть на печке, когда мимо порога пронесут труп твоего врага. Когда меня Андрей просил что-то сделать, я могла из кожи вылезти, но именно эту задачу выполнить. И вот такое мое маленькое, честное исполнение того, что хочет режиссер, открывает всю картину, его художественную идею гораздо более полно. Сейчас у него вышел в БДТ спектакль "Губернатор". Что я могу сказать? Друзья мои, поезжайте все в Питер и идите на этот спектакль! Это очень мощное осмысление сегодняшнего дня. И ведь весь театр на сцене, и все работают на мощную художественную идею режиссера.

Такая же история с Кириллом: его понимают актеры. Даже я со своей маленькой ролью Марселины в "Фигаро", когда меня позвал на нее Серебренников, побежала на нее со всех ног! Это было очень красиво – и подготовка спектакля, и его выпуск. У меня нередко что-то не получалось, и Кирилл надо мною бился. Но теперь я играю ее уже одиннадцатый год, и это для меня очень важная часть моей жизни. Там работают мои любимейшие партнеры, за это время никто не ушел из спектакля, никто. Я очень люблю играть с Женей Мироновым, с которым могу вдруг сыграть все совсем по-другому, и Женя тут же включится, и мы поем одним голосом, одну музыку. У Кирилла всегда очень хороший актерский ансамбль.

– Вы только что сказали мне, что сейчас пришло время публичных высказываний, сегодня надо говорить. Вы в этом смысле позволяли себе многое, начиная еще с ельцинских времен. Но режиссер Александр Сокуров мне как-то признался, что у него в прихожей висит "Памятка о том, как вести себя во время допроса". Вы не боитесь за свою жизнь, здоровье, профессию, наконец? Ведь ситуация с Серебренниковым нам ясно показала, что неприкасаемых людей у нас нет. Это тяжелое ощущение близкой опасности у вас когда-нибудь появляется? И, если да, то что вы с ним делаете?

– Ничего не делаю, выхода нет. Напротив, у меня есть чувство, возможно ложное, что я для них безопасна. Ведь я ничего не могу, меня никто не будет слушать. Могу только поддержать, дать сигнал "я с вами", "я за вас и на все говова, чтоб вам помочь". Что еще от меня можно ждать?

– Мне кажется, вы себя отчасти недооцениваете. Для многих вы – очень значимый в культуре человек, и если сейчас "время говорить", то с этой задачей вы справляетесь прекрасно.

– У меня очень тихий голос.

– Сейчас, когда у нас нет большого дружного хора, любой голос значим.

– Только поэтому я свой голос и подаю. Может, кто его и услышит. Хотя порой все кажется бесполезным. Я дружу с Люсей Улицкой, мы в одну дуду дуем. Пока власти, кажется, еще не до нас. Но может прийти время (и такое уже случалось в истории моей страны), когда им понадобимся и мы. Не зря я сейчас все время вспоминаю Мейерхольда, с ним ведь так поступить не побоялись. Нет, не пожадничали. Ведь можно ж было сказать: "Ребята, этого не трогайте, он – наша ценность, наша валюта". То же самое – с Мандельштамом.

– Но история с Кириллом Серебренниковым предполагает в качестве резонанса большой международный скандал.

– Конечно. Я читала, что Женя Миронов, будучи членом Президентского совета, передал письмо в защиту Серебренникова Самому, а тот ответил на это "дураки". Думаю, все сейчас опять выступят в защиту Кирилла – Женя, Чулпан, Сокуров, Могучий – лучшие люди в нашей культуре. Но, думаю, ответ будет как всегда: "Я не хочу вмешиваться. Это должен суд решить, воры Серебренников и Малобродский или нет". И нет защиты от беспредела буквально никакой.

– А вот совсем интимный вопрос: вы лично надеетесь увидеть Россию другой? Еще верите в совесть и здравомыслие большинства своих соотечественников? Верите в то, что они способны и готовы жить иначе?

– Наши соотечественники в большинстве своем отравлены жутчайшей пропагандой. Та их часть, которая не обладает образованием и высоким интеллектом, опять потянула ручонки к товарищу Сталину. И опять, как грибы, стали возникать по стране памятники Великому Вождю. Памятник Ивану Грозному и князю Владимиру, который ставит мой министр культуры, все это – туда же. А сталинские бюсты уже "мироточат" по всей России. Надеюсь, этим я не оскорбила чувства верующих, хотя и сама – верующий человек. Но в данном случае это просто стеб. Вывод один: мозги населения опять безнадежно отравлены. А отсутствие интеллекта, внутренней необходимости читать, расти, знать привели нас к точке невозврата. Мне кажется, это надолго, – говорит Лия Ахеджакова.