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Успешный предприниматель из Бобруйска: Бизнес-план составил на салфетке

  • 24.08.2017, 10:30
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Продавец-консультант бросил работу в «Пятом элементе» и открыл свой магазин.

Бизнес-план на салфетке, многолетний опыт работы продавцом-консультантом и семь тысяч долларов понадобились 32-летнему Сергею Чалапану, чтобы открыть свой магазин индийских товаров. Сергей рассказал bobruisk.ru, как он организовал свое дело.

С чего все началось

– О своем деле я стал задумываться еще в 20 лет. Однако тогда не было ни средств, ни возможностей. И я решил устроиться поработать продавцом-консультантом в крупных торговых сетях, чтобы научиться продавать, находить подход, правильно взаимодействовать с людьми. Обучение там было налажено хорошо. Особенно здорово это было поставлено в «Пятом элементе». Там даже приходили подставные люди – специалисты, в чьи задачи входило выяснить, правильно ли ты консультируешь покупателя. Опыт работы дал первоначальные знания, как все это можно правильно организовать.

Кроме того, я постоянно откладывал деньги и со временем накопил средства для того, чтобы открыть дело.

Буквально на салфетке я составил минимальный бизнес-план, просчитал, какие объемы мне нужно освоить, чтобы вести безубыточную торговлю. Анализ рынка я проводил в Минске и других белорусских городах, ездил к ним, изучал как они работают, как у них все обставлено. Брал консультации, что больше пользуется спросом, что меньше. Заказал витрины, закупил оборудование и товар. Место искал долго, но, в итоге, остался им доволен – конечная остановка автобусов и троллейбуса, большой пешеходный трафик, первый павильон – с окнами на улицу.

Первые 8-10 месяцев мы работали без прибыли или себе в убыток. Порой для привлечения клиентов я что-то продавал по минимальным наценкам или вообще без них, хотя бы только для того, чтобы люди попробовали. Выжить помог лишь запас финансовых ресурсов, который имелся у меня.

Почему стали торговать индийскими товарами

– Пару лет назад в Бобруйске товары из Индии продавались разрозненно – в аптеках, в каких-то магазинах, а специализированный магазин закрылся. Периодически в наш город приезжали выставки-ярмарки индийских товаров. Вот, я и подумал, что можно открыть магазин, в котором каждый день будет доступ к нужным товарам, есть возможность все посмотреть, пощупать руками.

Помимо прочего, и жена, и я еще задолго до открытия магазина сами пользовались индийскими товарами. Нам было знакомо и интересно это направление.

При этом не обязательно, что продукты для здорового питания – это вотчина вегетарианцев, веганов или сыроедов. В них ведь содержатся полезные вещества и микроэлементы, необходимые для потребления на регулярной основе любому человеку, который заботится о своем здоровье.

Основные покупатели

– Девушки и женщины – от 20 до 50 лет, заботящиеся о своем здоровье и о том, как они выглядят.

Какие планы

– География у нас расширилась с появлением интернет-магазина. Ассортимент расширяется постоянно, но не бездумно, а только с изучением отзывов. Только после этого я принимаю решение, завозить товар или нет. Есть также желание расширить помещение и сменить торговый павильон на отдельный магазин, но это, скорее, относится к далекой перспективе.

Да, порой думал: «А может я «не в ту степь» подался?!» Но ресурсом для меня в такие моменты было понимание того, что я еще не все испробовал в этом бизнесе. Бросать можно лишь в том случае, когда все попробовал, удостоверился, что ничего из этого не работает, проверил все гипотезы.


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