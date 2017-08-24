Почему Москва может «опрокинуть» Лукашенко с кредитом 2 24.08.2017, 10:35

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Изображение: aru.tv

Обещать кредит – не значит выдать.

Правительство РФ приняло решение выдать Беларуси кредит в размере 700 миллионов долларов. Договоренность о нем была достигнута на уровне Путина и Лукашенко в апреле нынешнего года. Речь идет о государственном финансовом кредите, предназначенном «для погашения и обслуживания в нынешнем году госдолга Беларуси перед Россией». Решение российского правительства выделить кредит Беларуси может быть обременено какими-то условиями, подозревают эксперты в Минске, пишет «Независимая газета».

Кредит выдается на 10 лет, гасить его Минск будет двумя траншами – 15 апреля и 15 октября каждого года начиная с 2018-го. Ставка по кредиту установлена на уровне ставки LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах плюс маржа, определяемая как разница между доходностью долларовых евробондов России с погашением через семь лет и расчетной ставкой семилетнего процентного свопа в долларах.

Официальный Минск рассчитывает, что удастся получить деньги до конца августа, хотя еще не так давно заместитель министра финансов Максим Ермолович делился надеждами, что это будет июль-август.

Независимые эксперты скептически отнеслись к перспективам влезания в новые долги, чтобы погасить старые. Известный своими резкими суждениями экономист Леонид Заико считает, что Беларуси пора вообще отказаться от такой практики, поскольку ВВП страны с 2014 года сократился на 38% и местная экономика не в состоянии генерировать доходы в таком размере, который позволит рассчитываться по долгам. «В долги нельзя больше влезать, потому что мы можем не отдать их позже», – солидарен с такой позицией и экономист Леонид Злотников. Госдолг с начала года и так уже вырос более чем на 14% – до 16,6 млрд долл., вплотную приблизившись к опасной черте в 45% ВВП. При этом золотовалютные резервы страны составляют лишь 6,6 млрд долл. при их желательном уровне хотя бы 9 млрд долл.

Если экономика не зарабатывает столько, чтобы рассчитываться по долгам, то альтернативой рефинансированию может быть либо «проедание» золотовалютных резервов, либо объявление дефолта. Последнее, конечно же, нанесет непоправимый вред имиджу страны и сделает уже практически невозможным дальнейшее заимствование.

Эксперты также обращают внимание на то, что даже имеющиеся средства правительство Беларуси тратит неэффективно. В меньших масштабах, чем раньше, но все же финансируются убыточные производства для поддержания социальной стабильности. Лукашенко снова после почти двухлетнего перерыва на «жизнь по средствам» опять заговорил о повышении средней заплаты до 500 долл. в эквиваленте в этом году и 750 – в следующем в условиях, когда основная масса населения не дотягивает и до 300. Местные аналитики опасаются, что власти включат печатный станок для выполнения этого поручения и окончательно разрушат хрупкую финансовую стабильность страны.

Однако не только это беспокоит местную экономическую общественность. Аналитики, привыкшие к тому, что все в отношениях России и Беларуси обставлено какими-то условиями, вспоминают недавнее указание президента России Владимира Путина «запакетовать» использование Беларусью российских портов для поставки нефтепродуктов на экспорт. «Так не станет ли вопрос выдачи государственного финансового кредита в 700 млн долл. рычагом давления на Минск в сюжете с переориентировкой экспорта нефтепродуктов?