Джон Маккейн призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие 24.08.2017, 10:59

Джон Маккейн

Оружие защитит Украину от дальнейшей российской агрессии.

На этой неделе президент США Дональд Трамп изменил "неудачную политику" своего предшественника в отношении Афганистана, визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев предоставляет Соединенным Штатам еще одну возможность сделать это в отношении Украины, заявил американский сенатор Джон Маккейн, пишет "Гордон".

США нужно изменить политику в отношении Украины и предоставить стране летальное оружие, говорится в заявлении американского сенатора Джона Маккейна по случаю визита министра обороны США Джеймса Мэттиса в Киев.

"Визит министра Мэттиса в Киев предоставляет еще одну возможность для Соединенных Штатов исправить свою политику в отношении Украины и обеспечить ее летальной оборонительной помощью, необходимой стране для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Ранее на этой неделе президент Трамп сделал шаг вперед, когда изменил курс и отошел от неудачной политики своего предшественника в Афганистане. У президента теперь есть такая же возможность в отношении Украины", – отметил он.

Маккейн подчеркнул, что США "давно пора было обеспечить Украину оборонительным летальным оружием для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии".

"Повышение стоимости агрессии может помочь изменить расчет Владимира Путина (президент РФ. – прим.), заставить Россию полностью выполнять Минские соглашения и, в конечном итоге, создать более стабильные условия безопасности, которые необходимы для мира", – заявил сенатор.

Он добавил, что предоставление оборонительного летального оружия Украине не противоречит мирному разрешению конфликта, а является важным для его достижения.

Мэттис прилетел в Украину вчера вечером. Он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Украины.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия, но пока безуспешно. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогают в подготовке украинских военных.

31 июля издание The Wall Street Journal написало, что в США разработали план поставки оборонительного вооружения Украине. Речь идет о передаче противотанковых ракетных комплексов Javelin и средств противовоздушной обороны.