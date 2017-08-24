В США разыграли джекпот в $758 миллионов 4 24.08.2017, 11:17

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Победитель сможет получить деньги 30 выплатами в течение 29 лет.

В Америке разыграли джекпот лотереи Powerball в $758 млн, сообщает gordonua.com.

Вероятность угадать все шесть цифр составляет 1 к 292,2 млн. Выпавшая комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4.

Известно, что один из выигрышных билетов продали в штате Массачусетс.

Победитель сможет получить деньги 30 выплатами в течение 29 лет. Если же он хочет забрать всю сумму наличными сразу, то получит $443,3 млн.