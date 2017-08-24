В школах Минского района занятия будут начинаться в 9.00 45 24.08.2017, 11:27

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Фото: tut.by

В Острошицко-Городокской средней школе введен график «под Колю».

В школе, где учится младший сын Лукашенко, учебные занятия в этом году будут начинаться с 9.00 утра. В прошлом году они начинались с 8.00. Об этом tut.by рассказали в самой школе.

— Занятия будут начинаться, как и во всех учебных заведениях Минского района, — заметили в школе, уточнив, что время начала уроков перенесли на 9.00.

Напомним, сегодня единое решение по вопросу начала учебных занятий в школах и гимназиях не принято. Некоторые столичные гимназии уже сообщили ученикам, что первый урок будет начинаться в 8.30, другие же перешли на занятия с 9.00 утра. Например, по сообщениям родителей, в столичных гимназиях № 12 и № 32 уроки будут начинаться с 8.30, а в ряде школ родителям время первого урока пока не сообщили.

В Сморгони в Гродненской области, например, известно, что в четырех школах занятия будут начинаться в 8.30, а в трех школах и гимназии — в 9.00.

В Министерстве образования и Комитете по образованию Минского горисполкома пока не смогли предоставить обобщенные данные о том, во сколько будут начинаться занятия в школах и гимназиях в Минске и по стране. Но напомнили, что график определяют администрации учреждений образования.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривали вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. Если занятия будут начинаться в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов. Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков. Также сократили школьные перемены.

26 мая Александр Лукашенко рассказал о реакции на перенос начала занятий на 9.00 его младшего сына Николая: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут?».