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Стало известно, когда в Минске закончится дождь

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  • 24.08.2017, 11:59
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Южный циклон принес в Беларусь сильные дожди.

До конца дня в стране будет ветрено и дождливо, но уже завтра ситуация изменится.

«С 21.00 среды до 9.00 четверга в Минске выпало 19 мм осадков на квадратный метр — то есть 19 литров воды. Ожидаем выпадение еще 10—15 мм осадков. До 14.00 в столице продолжит идти сильный дождь, но затем он постепенно начнет стихать, и к вечеру прекратится», — рассказали tut.by в Белгидромете.

Наиболее тяжелая ситуация с осадками в западных районах Витебской области.

«За 12 часов, с 9 вечера до 9 утра, в западных районах Витебской области выпало 47—49 мм осадков. На станции Нарочь в Минской области зарегистрировано 46 мм осадков», — отметили синоптики.

Ожидается, что дождливая и ветреная погода сохранится до конца дня 24 августа.


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