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Порошенко: Дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан

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  • 24.08.2017, 12:10
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Президент Украины обратился к народу по случаю Дня Независимости.

У Украины есть только одна дорога – "широкий евроатлантический автобан", сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе военного парада в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, сообщает корреспондент интернет-издания "Гордон".

"1 сентября, ровно через неделю, Соглашение (об ассоциации Украины с ЕС. – прим.) вступает в силу и становится для нас дорожной картой реформ. А дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском союзе и членству в НАТО", – отметил он.

Порошенко добавил, что на 26-м году независимости Украина разрушила "визовый занавес" с ЕС.

По его словам, безвизовый режим с Европейским союзом и Соглашение об ассоциации являются "убедительным свидетельством нашего окончательного де-факто и де-юре разрыва с империей".

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт. Их выдача в Украине началась 1 января 2015 года.

30 мая парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

14 июня подписанный королем Нидерландов Виллемом-Александром документ опубликовали в правительственном бюллетене. Нидерланды – последнее, 28-е, государство ЕС, завершившее процедуру ратификации соглашения, которое было утверждено Европарламентом и Верховной Радой еще в сентябре 2014 года.

Совет Европейского союза 11 июля окончательно его одобрил.


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