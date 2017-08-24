Новые поборы стали шоком для бобруйских аграриев 9 24.08.2017, 12:19

6,724

Мзду собирают с каждого грузовика, свернувшего с поля на трассу.

За каждый грузовик, который выехал с поля в Бобруйском районе и проехал хоть даже сотню метров по трассе М-5, нужно платить. Таким образом растут затраты местных сельхозпредприятий. Особенно во время жатвы, когда количество поездок значительно увеличивается, пишет bobruisk.ru.

МАСШТАБЫ ПОТЕРЬ. С 1 ноября прошлого года автомобили массой более 3,5 тонны должны платить за проезд по трассе М-5. На дороге поставили специальные порталы, проезжая под которыми со специального устройства в кабине грузовика списываются средства. Таким образом может получится так, что, проехав всего пару километров и попав под один портал, денег возьмут как за проезд между двумя порталами, а это несколько десятков километров. А тариф для грузовых машин – от 0,08 до 0,12 евро за километр.

– Для нас эти затраты довольно ощутимые, – говорит Александр Лейчонок, исполнительный директор ОАО «Невский-Агро». – Не могу сказать сейчас точно, сколько всего мы заплатили за проезд по платной дороге, для этого нужно поднимать много документов, но в среднем выходит свыше 200 евро в месяц, а по результатам жатвы будет значительно больше. Из 10 машин у нас только две оборудованы бортовыми устройствами, но под рамку попадают и остальные, фиксируются их номера, потом взимается плата. Протяженность платной дороги по территории нашего хозяйства – 10 с лишним километров. Вроде, немного, но ведь наши машины, бывает, по несколько раз пересекают М-5, например, подвозят комбикорм на животноводческий комплекс, а потом со счета хозяйства снимаются деньги. Ездим и за пределы нашей территории. Как известно, с деньгами в колхозе всегда напряженка, поэтому стараемся искать объездные дороги, чтобы не проезжать портал, хотя наматываем лишние километры, тратим больше топлива. Нередко наши водители попадают и на штраф, который составляет 260 евро для машины, не оборудованной бортовым устройством для сбора денег.

КТО ПЛАТИТ. За проезд по дороге М-5 платят, кроме ОАО «Невский-Агро», «Михалевская Нива», «Совхоз «Киселевичи», филиалы «Пищевик-Агро» и «Воротынь», да и остальные хозяйства, которые иногда пользуются этой дорогой, сообщает Евгений Березкин, начальник производственного отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Бобруйского райисполкома.

– Особенно актуален этот вопрос во время жатвы, когда нужно перевозить зерно, – говорит Евгений Александрович. – В связи с этим мы составили перечень техники, которая задействована на перевозке хлеба, и направили его в облисполком, чтобы освободить ее на время уборки от платежей за дороги. Оттуда эти списки были направлены в Совмин, однако по сей день никакого решения не принято. Хотя для нынешней жатвы это уже не актуально, ведь она почти закончена. А так в каждом хозяйстве приборами для проезда под порталами оснащены 2-3 машины, и они используются по мере острой необходимости. Остальные большегрузные машины, хотя и передвигаются по платной дороге, рискуют попасть под «прицел» Транспортной инспекции и заплатить штраф.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ЦЕНАХ. Плата за дороги повышает себестоимость продукции хозяйств района, но на розничных ценах на хлеб или мясо она не отражается напрямую, ведь государством установлены твердые закупочные цены на сельхозпродукцию, говорит Елена Тимошенко, начальник отдела экономики райсельхозпрода.

Основная финансовая нагрузка ложится на сами хозяйства. Ведь деньги, потраченные на проезд по платной дороге и штрафы, могли бы пойти на обновление производства, покупку новых сортов сельхозкультур или на зарплаты колхозникам, которые нередко задерживаются.