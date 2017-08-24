Лукашенко - учителям: Хватит жаловаться на низкую зарплату 38 24.08.2017, 12:41

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Диктатор потребовал, чтобы ему больше не докучали этим вопросом.

Лукашенко потребовал, чтобы учителя и воспитатели не жаловались на низкие зарплаты, сообщает БелТА.

— Ну, а как с зарплатой? — задался вопросом Лукашенко, выступая на республиканском педсовете. — Министра образования и вице-премьера на последнем докладе я четко предупредил: проблема жалоб учителя на низкую заработную плату в будущем году должна быть снята. Учитель и врач — идеологическая моральная основа нашего общества, особенно местная интеллигенция, которая непосредственно работает с народом. Когда нам надо что-то донести до народа, мы это делаем через вас. Вы — главная опора в государстве.

По словам диктатора, вопрос с низкими зарплатами должен быть снят.

— Я не говорю о размере, я не знаю, какой будет размер, но надо, чтобы вам, зная, какой объем работы вы выполняете, стыдно было ставить вопрос о повышении зарплаты, поэтому я так и сформулировал. Каким путем мы пойдем (разные будут подходы, и министр это знает), но мы обязательно должны сделать тот шаг, о котором я говорил в плане заработной платы, особенно тем, кто работает в детских яслях и школах.