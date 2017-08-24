«Кредитный рай» для белорусов закончен 3 24.08.2017, 12:49

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Рублевые вклады изрядно пострадают от понижения ставки рефинансирования.

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до уровня 2010 года. Почему это важно?

Финансовый аналитик на пальцах объясняет, почему «кредитный рай» белорусам не грозит, пишет gazetaby.com.

Национальный банк Беларуси во главе с Павлом Каллауром уже в седьмой раз за год уменьшает ставку рефинансирования – с 13 сентября она опустится до 11,5%. Интересно, что на таком низком уровне ключевая ставка находилось лишь в конце 2010 года.

Почему это важно для всех белорусов?

По словам старшего аналитика компании «Альпари» Вадима Иосуба ставка рефинансирования является ориентиром для всех других процентных ставок в экономике. Например, на нее ориентируются ставки, по которым Нацбанк кредитует коммерческие банки, если у них возникает потребность в деньгах. И наоборот – по которым он забирает у коммерческих банков «лишние» деньги.

– Что здесь важно для простого человека? – объясняет эксперт. – К ставке рефинансирования привязаны ставки по кредитам и по депозитам. То есть, для тех, кто взял кредиты с плавающей ставкой, это однозначно выгодно. А для тех, кто хранит рубли на депозитах в банке, это невыгодно, так как их доходы падают.

Означает ли, что в случае дальнейшего снижения ставки, в Беларусь вернется «кредитный рай», как 7-8 лет назад?

– Возвращение того кредитного рая ждать не стоит. И слава богу! Лично я надеюсь, что он никогда не вернется. Есть такое простое правило: за все приходится платить. Кредиты, особенно на строительство жилья, раньше часто выдавались не из денег, которые экономика заработала, а из денег, которые просто печатались.

В результате мы получили череду жестких валютных кризисов, мы длительное время имели самую высокую инфляцию в регионе, да и, пожалуй, во всей Европе. Только отказ от практики печатного станка привел к тому, что у нас стабилизировался курс и устойчиво снижается инфляция. Не прошло и 20 лет, как финансовые власти Беларуси все-таки извлекли урок из того, что деньги печатать нельзя. Если мы вернемся к старому разгулу – выдаче кредитов налево и направо может быстро все эти завоевания развернуть.