Жители района у метро «Пролетарская»: За кольцевую себя выселять не позволим 7 24.08.2017, 12:57

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Фото: Вадим Замировский/tut.by

Минчане добиваются отмены проекта по сносу их домов.

Вчера вечером в актовом зале администрации Ленинского района Минска прошла презентация градостроительных планов по изменению территории возле ст. м. «Пролетарская» при полном аншлаге. Жители района попытались аргументированно доказать, что представленный проект развития разработан без учета их интересов, сообщает tut.by.

Проект разработан архитекторами «Минскградо» и затрагивает территорию общей площадью 100 га в следующих границах: Партизанский проспект — железная дорога Минск — Москва — ландшафтно-рекреационная зона 87 ЛР-2. Согласно ему предполагается снос зданий, включая 1-3-этажные жилые дома — более 50 зданий.

По прогнозам «Минскградо», после реализации детального плана население квартала вырастет с 11,6 тысячи до 14,4 тыс. человек.

Проектом также предусматривается строительство участка первого транспортного кольца на ул. Судмалиса, строительство участка второго транспортного кольца.

После выступления главного архитектора Ленинского района у собравшихся появилось много вопросов. К микрофону подходили жители, которые явно подготовили свои критические замечания к проекту.

— Не понятно, почему на схеме количество парковок и автостоянок указывается в километрах, — недоумевали выступавшие. — Должны быть, наверное, машино-места? На сегодняшний день есть 110 автостоянок, а будет — 3740. Увеличение в 32 раза! Автопарковок сейчас на 350 машин, а будет 3109 — увеличение в 9 раз! Зачем нам столько? Может, уже есть заинтересованный в этом инвестор? Проектом предполагается увеличение численности населения с 11,6 тысячи до 14,4 тысячи. При этом в школах увеличение мест планируется всего на 50, а в дошкольных учреждениях и вовсе на 10 мест.

— Зачем строить подземный паркинг возле школы? — спрашивали женщины из зала. — Кто-нибудь из проектировщиков задумывался о безопасности наших детей? Вы создаете условия для функционирования административных объектов, а на жильцов вам плевать. Уберите парковку от школы!

С тем, что количество паркингов в проекте чрезмерное, вынужден был согласиться и замглавы администрации Ленинского района Андрей Бондаренко:

— Будем пересматривать этот момент, от школ паркинги будем убирать, заявил он, — но есть такое требование — одно машино-место на одну квартиру. От этого не уйти, поэтому будем рассматривать строительство и паркингов, и стоянок с учетом увеличения жилплощади.

Много вопросов было и по поводу того, как определяли проектировщики, какие дома подлежат сносу:

— Дом на ул. Рыбалко был реконструирован в августе прошлого года. Скажите, с какой целью производилась реконструкция, если существовал уже такой гениальный план?

— В центре, в районе ул. Киселева, производственные площади собираются переводить в жилой фонд. Почему у нас, наоборот, места после сноса жилых домов займут административные здания? У нас в Минске нехватка жилья или административных центров? Как вы заботитесь о людях, если 4 многоквартирных дома на Нахимова собираетесь переводить в нежилой фонд?

Еще один аспект интересовал людей: есть ли уже инвесторы? Оказалось, что таких нет. Один из выступающих высказал мнение, что здесь может повториться ситуация как и в районе улиц Клумова и Стахановской:

— Там дома два года стоят под снос, инвестора нет. А сколько лет уже пустует территория Червенского рынка? Может, сначала инвестора найти нужно, а потом с нами что-то обсуждать?

— Куда вы нас отселять будете, за кольцевую? — этот вопрос был задан не один раз.

— Все здесь понимают, что инвестор будет обязан переселить в пределах города, но это же не одно и то же, если бы нам дали взамен жилье в нашем районе, — возмущались люди. — Сколько людей вы лишаете сформировавшейся среды? Вы говорите, что нам будет мешать новая дорога, так поставьте шумозащитные экраны. Это будет дешевле, чем сносить и переселять. Тем более, что далеко не все дома, которые идут по проекту под снос, ветхие.

По поводу ветхости жилого фонда у Андрея Бондаренко другое мнение:

— Многие дома в районе строились в 1950-е годы, и их износ уже достаточно большой. Поэтому сегодня говорить, что они крепкие и не подлежат сносу — неправильно. Чтобы их поддерживать в нормальном состоянии, нужно затрачивать много средств. К тому же они не представляют никакой исторической ценности на сегодняшний день.

Собравшиеся в зале задали вопрос чиновникам: а вы что думаете по поводу этого проекта?

— Сегодня мы собрались, чтобы услышать ваше мнение, — ответил Андрей Бондаренко.

Ближе к концу обсуждения в зале прозвучал призыв создавать инициативные группы, которые должны помочь градостроителям учесть все замечания в обсуждаемом проекте:

— Проект нужно привести в соответствие с мировыми тенденциями. Сейчас нам пытаются протолкнуть абсолютно сырой проект. Мы будем добиваться его отмены, потому что если он уйдет на доработку, то после нее реально изменить что-то будет невозможно.