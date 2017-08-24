А если бы Путин не сошел с ума? 2 Виталий Портников, espreso.tv

24.08.2017, 12:59

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Виталий Портников

Настоящая независимость достигается после победы над равнодушием.

Накануне Дня Независимости многие мои соотечественники привычно обсуждают вопросы, с независимостью никак не связанные. Проводить военный парад или не проводить, нравится им очередной президент или не очень, хорошо они живут или не так чтобы, уезжать или оставаться.

К самой независимости все эти вопросы никакого отношения не имеют. Когда речь идет о провозглашении независимости, то следует задать себе один очень простой вопрос: независимость - она от кого?

В украинском случае ответ на этот вопрос ясен. Украинская независимость - это независимость от России. Да, в разные исторические периоды украинские земли входили в состав различных государств.

Но и в 1917 году создатели Украинской Народной Республики, и в 1991 году депутаты Верховной Рады УССР провозглашали независимость именно от России. Метрополия могла называться по-разному - Российской империей или Советским Союзом - но суть ее от этого не менялась.

И усилия ее тоже были неизменны: превращение украинцев в «малороссов», часть русского народа до 1917 года и превращение украинцев в «советских людей», русскоязычных и преданных Москве - после.

Когда вы думаете о независимости, не задавайте себе, пожалуйста, вопросов о том, какую зарплату вы получаете, нравится ли вам власть и эффективна ли борьба с коррупцией. Эти вопросы задают себе люди во всех странах мира - и развитых, и не очень. Но отнюдь не во всех странах мира сохраняется колониальная ментальность огромной части населения.

Отнюдь не во всех странах мира люди демонстративно отделяют себя от государства. Отнюдь не во всех странах мира Родина воспринимается исключительно как кормушка или инструмент распределения социальных льгот. Я не утверждаю, что так происходит только в Украине.

Я утверждаю, что так происходит во всех странах, которые не преодолели своего колониального прошлого. И особенно трудно тем людям, кто даже не понял, что жил - в колонии. Что жил - под оккупацией.

Когда вы думаете о независимости, лучше спросите себя, на каком языке вы разговариваете и на каком языке будут разговаривать ваши дети и внуки. Лучше подумайте, какие книги читаете, какие фильмы смотрите, какие исторические даты для вас важны, в какую церковь вы ходите. Проще говоря - скажите честно себе, себе самому - какому богу вы молитесь. И если вы продолжаете молиться чужому - то, может быть, отсюда все ваши проблемы и все наши?

Когда независимость была провозглашена, большинство жителей бывшей Украинской ССР восприняло решение парламента и собственное голосование на референдуме как детскую игрушку.

Ну, жили в Советском Союзе, а теперь поживем в СНГ. Зато нам останутся наши товары и продукты, значит, мы будем жить лучше. Когда стало ясно, что без реальных усилий и перемен жить лучше не получается, вновь вспомнили про «старшего брата» и проголосовали за Леонида Кучму, который обещал восстановление «исторических связей».

Многие до сих пор воспринимают это время проедания того, что еще осталось от Советского Союза как настоящий украинский «золотой век». В эти годы колониальный менталитет бывших советских граждан уступил место постколониальной «хитрости», «многовекторности», попыткам раскрутить на деньги и Москву, и Берлин, и Вашингтон - лишь бы только самим ничего не делать.

Считалось, что датой окончательного разрыва между Киевом и Москвой был Майдан 2004 года - но уже спустя несколько лет большинство избирателей проголосовало за Виктора Януковича и Партию Регионов. Пришлось ждать следующего окончательного разрыва - Майдана 2013-2014 годов.

Но я хотел бы поинтересоваться у читателя - а если бы Путин не сошел с ума, не полез бы в Крым, не устроил бы войну на Донбассе - разве сегодня мы не находились бы перед перспективой нового триумфа пророссийских сил? И разве не будем мы находиться перед такой перспективой уже завтра - если только в Москве решат, что пора уходить с наших земель и опять заключить нас в «братские объятия».

Ведь на самом деле мы становимся Украиной только потому, что защищаемся. А мы должны стать Украиной потому, что таково сокровенное желание каждого украинского гражданина. Это не одно и то же - от безвыходности и по желанию. И результаты процессов тоже будут различны - просто потому, что процесс превращения в Украину назло России обратим.

У нас есть время на проведение структурных реформ, на борьбу с коррупцией, на европейскую интеграцию. Многие страны с такой экономикой, как наша, решали эти проблемы десятилетиями - и Украина не станет исключением.

Если популистские настроения в обществе возобладают, не исключено и «латиноамериканское» хождение по кругу. Меня все это не пугает. Отнюдь не каждая страна становится успешной сразу. Если процветающую Украину построят не дети, а внуки современных украинцев - это уже будет серьезным достижением после столетий рабства и безгосударственности.

Но на что у нас действительно нет времени - так это на выдавливание из себя раба. Московского раба. Майдан 2013-2014 года и агрессия России дали Украине исторический шанс. Шанс стать самой собой. Понять, насколько глубоко пустило корни в ее земле колониальное наследие. Насколько опасна рабская ментальность для будущего страны.

Вы можете проводить реформы, бороться с коррупцией, добиваться личного успеха. Но если вы не построите настоящее государства - все это будет бессмысленно. Украина - это не просто территория, чьи границы обозначены на карте.

Это страна со своей историей, своим языком, своими традициями, своим собственным будущим. Нам предстоит построить именно такую страну. Потому что только такая страна может рассчитывать на успех.

Главная причина всех украинских бед - равнодушие к Украине. И побеждаем мы только тогда, когда вспоминаем о ней.

Виталий Портников, espreso.tv