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В России выпустят iPhone 8 из нефти и бересты

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  • 24.08.2017, 13:16
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Фото: Caviar

Стоимость смартфона начинается от 3370 долларов.

Российская компания Caviar начала принимать предзаказы на новую коллекцию смартфонов — «Богатства России». В ней будут представлены модифицированные iPhone 8 с корпусами из янтаря, березы и нефти. Об этом lenta.ru рассказал представитель пресс-службы бренда. Таким образом дизайнеры хотят продемонстрировать «разнообразие истинно российских природных сокровищ».

«На этот раз мы решили раздвинуть границы и найти применение уникальным материалам, которые на весь мир известны как богатства России. Могли ли вы представить себе iPhone 8 с корпусом из бересты или из нефти? А из янтаря?» — сказал представитель бренда и добавил, что дизайн новых смартфонов представляет собой «невероятное технологическое решение».

Фото: Caviar

Стоимость смартфонов начинается от 199 тысяч российских рублей (около 3370 долларов).

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году.


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