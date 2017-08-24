В России выпустят iPhone 8 из нефти и бересты

В России выпустят iPhone 8 из нефти и бересты14
- 24.08.2017, 13:16
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Стоимость смартфона начинается от 3370 долларов.
Российская компания Caviar начала принимать предзаказы на новую коллекцию смартфонов — «Богатства России». В ней будут представлены модифицированные iPhone 8 с корпусами из янтаря, березы и нефти. Об этом lenta.ru рассказал представитель пресс-службы бренда. Таким образом дизайнеры хотят продемонстрировать «разнообразие истинно российских природных сокровищ».
«На этот раз мы решили раздвинуть границы и найти применение уникальным материалам, которые на весь мир известны как богатства России. Могли ли вы представить себе iPhone 8 с корпусом из бересты или из нефти? А из янтаря?» — сказал представитель бренда и добавил, что дизайн новых смартфонов представляет собой «невероятное технологическое решение».
Стоимость смартфонов начинается от 199 тысяч российских рублей (около 3370 долларов).
Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон она представила в 2001 году.