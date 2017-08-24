Тринидад и Тобаго, Ватикан, Джибути: весь мир защищает профсоюз РЭП 1 24.08.2017, 13:30

Более пяти тысяч писем в поддержку независимого профсоюза со всего мира уже получили власти Беларуси.

5 260: столько человек на утро 24 августа 2017 года уже отправили письмо белорусским властям во время кампании солидарности с профсоюзом РЭП, пишет praca-by.info.

Письма получили администрация Лукашенко, представительство Беларуси в Женеве, Министерство иностранных дел и прокуратура Беларуси. Письма продолжают приходить: все новые и новые люди поддерживают мировую кампанию солидарности, которую объявили две международные организации: Глобальный профсоюз IndustriAll и Международная конфедерация профсоюзов.

Обращение размещается на сайте labourstartcampaigns.net.

В списке стран, чьи граждане ставят свою подпись под требованием прекратить репрессии профсоюза РЭП, есть Белиз, Бенин, Вануату, Буркина Фасо, Гана, Гвинея, Гондурас, Джибути, Камбоджа, Камерун, Кот д'Ивуар, Республика Конго, Реюньон, Сомали, Сьерра-Леоне, Тринидад и Тобаго, Уганда, Уругвай, Фиджи, и даже один подписант из Ватикана.

Исполнительный комитет IndustriAll присоединяется к протестам в столице Камбоджи в декабре 2015

Об этих странах мы не слышим в новостях и вряд ли осведомлены о том, что в них происходит. Но благодаря кампании солидарности один факт известен наверняка: в каждой из этих стран есть люди, выступившие с требованиями прекратить репрессии профсоюза РЭП и независимого профсоюзного движения Беларуси.

Почему в кампании солидарности с профсоюзом РЭП участвуют так много стран? Это объясняется тем, что РЭП входит в Глобальный профсоюз IndustriALL, который объединяет 50 миллионов рабочих в 140 странах. Профсоюз РЭП, который входит в IndustriALL, участвует во всех кампаниях солидарности, объявленных Глобальным профсоюзом. Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич является членом Исполкома – руководящего органа IndustriALL.

IndustriALL не впервые выступает в защиту независимого профсоюзного движения Беларуси. В начале этого года, во время известных событий, когда на митинги вышли тысячи белорусов, IndustriALL осудил декрет №3, поддержал протесты граждан и призвал положить конец принудительному труду и преследованию несогласных в Беларуси.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП, высоко оценивает эффект мировой солидарности:

– Позиция профсоюзов очень важна: профсоюзы донесут свою точку зрения до властей. Правительства должны будут отреагировать на эти заявления, потому что проигнорировать мнение профсоюзов невозможно. Невозможно себе представить, чтобы к профсоюзу IG Metall не прислушалось правительство Германии: это самый крупный профсоюз их страны, который обладает весом, как и профсоюзы в других европейских странах.