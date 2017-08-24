Транзитное дежавю Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

24.08.2017, 13:27

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Валерий Карбалевич

Вокруг белорусских НПЗ назревает новый конфликтный узел.

16 августа во время посещения В. Путиным Калининградской области на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада России глава российской железной дороги (РЖД) Олег Белозеров пожаловался президенту, что белорусские НПЗ отказываются от их услуг в пользу инфраструктуры стран Балтии.

В ответ лидер РФ заявил: «На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому нужно это запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

18 августа министр энергетики РФ Александр Новак, исполняя поручение президента, отметил, что Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение по обязательному использованию белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов.

Ответ Беларуси не заставил себя долго ждать. 17 августа белорусское официальное информационное агентство БелТА процитировало исполняющего обязанности гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба, который отметил, что транзит грузов через порты РФ Беларуси невыгоден.

Беларусь поставляет нефтепродукты в 20 стран мира. 65% этой продукции экспортируется морем. Для этого используется семь портов Балтийского и Черного морей. Основной транзит осуществляется через терминалы Литвы и Латвии.

Стоит отметить, что уже неоднократно Россия пыталась перенаправить экспорт белорусских нефтепродуктов на свои порты. В 2005 году после возвращения из России, где А. Лукашенко встречался с В. Путиным, правитель Беларуси неожиданно заявил о строительстве в Калининградской области своего порта и ориентации туда белорусского экспортного транзита. Но из этого всего получился большой и громкий пшик.

В ноябре 2012 г. А. Лукашенко, принимая в Минске губернатора Ленинградской области А. Дрозденко, объявил о планах переориентировать перевалку белорусских грузов из портов стран Балтии на портовую инфраструктуру Ленинградской области. Причем белорусский лидер сообщил, что «принципиальное решение» по этому вопросу они с президентом РФ В. Путиным приняли на встрече в сентябре. В результате из этого опять ничего не получилось.

Эта тема вновь ожила в октябре 2016 года. Причем Москва одновременно использовала в отношении Беларуси и кнут, и пряник. Тогда, как и теперь, правительство РФ хотело закрепить в межправительственном соглашении, которое регламентирует беспошлинные поставки нефти из России для переработки на белорусских НПЗ, обязательства Беларуси по экспорту определенных объемов нефтепродуктов через российские порты.

Но, кроме кнута, Россия предложила и пряник. Сначала российская железная дорога объявила о скидке для белорусских нефтепродуктов в размере 25%, а в марте этого года они выросли до 50%. Данный вопрос был в повестке дня переговоров между Минском и Москвой в ходе длительной нефтегазовой войны 2016—2017 гг. Но был снят в результате апрельских (2017 г.) договоренностей В. Путина и А. Лукашенко в Санкт-Петербурге.

И вот опять. Ответ белорусской стороны на эти предложения России всегда одинаков. Транзит белорусской продукции гораздо более выгоден через портовые терминалы стран Балтии (прежде всего, Клайпеда, Рига, Вентспилс), чем через российские порты. И этому есть веские причины.

Во-первых, тут действует чистая география. Путь через российские порты длиннее чуть ли не в три раза.

Во-вторых, как отметил исполняющий обязанности гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, «даже с учетом предоставленной РЖД скидки, железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже по сравнению с российским направлением».

В-третьих, кроме железнодорожных тарифов, стоимость общих транспортно-логистических затрат, перевалки, аренды терминалов в российском направлении значительно выше. Есть проблемы с качеством портовой инфраструктуры, сервиса в РФ. Российские порты часто замерзают зимой.

В-четвертых, существует долговременная договорно-правовая база транзита белорусских нефтепродуктов через балтийские порты. В Латвии основана дочерняя компания БНК, через которую продаются нефтепродукты. (Кстати, в 2013 году Беларуськалий купил 30% терминала в порту литовского города Клайпеда.) Литовская компания по перевалке нефти Klaipedos nafta подписала с БНК трехлетний договор о перевалке мазута, который действует с 2016 по 2019 гг. Есть соответствующие соглашения с литовской железной дорогой.

В-пятых, в связи с падением мировых цен на нефть, поставки нефтепродуктов через порты в далекие страны становятся менее выгодными. Беларусь в настоящее время стремится минимизировать транзит, поставлять этот товар в соседние страны, например, в Украину.

В общем, по подсчетам российского эксперта Александра Былкина, при переориентации своего экспорта с прибалтийских морских терминалов на российские белорусские производители нефтепродуктов могут потерять до $150 млн.

Но кроме экономических причин, существуют и геополитические факторы. Задача диверсификации внешнеэкономических связей поставлена в качестве стратегии внешней политики Беларуси. Белорусские официальные лица демонстрируют стремление ослабить экономическую зависимость от России. А Москва как раз предлагает сейчас нечто совершенно противоположное. В дополнение к экономической, финансовой, энергетической зависимости Россия стремится привязать Беларусь еще и транзитной зависимостью.

Рискну сделать прогноз. Хотя поручение В. Путина недвусмысленное, но не думаю, что сейчас Москва будет продавливать свою идею в виде ультиматума. Ведь это будет означать новую нефтяную войну с Беларусью. А она для Москвы совсем не вовремя. Оказавшись в международной изоляции, в условиях американских санкций новый скандал в отношениях с последним союзником вряд ли нужен сегодня Кремлю. Тем более в преддверии президентских выборов. Поэтому, думаю, нынешние планы РФ переориентировать белорусские грузы на российские порты закончится тем же, что и предыдущие попытки.

Но белорусская политическая элита должна извлечь важные уроки из этой истории, которая повторяется снова и снова. Самый главный вывод состоит в том, что нужно иметь реальную альтернативу российской нефти. Чтобы в случае российских ультиматумов иметь свободу рук.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»