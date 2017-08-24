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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам

  • 24.08.2017, 13:39
  • 2,325

На валютных торгах 24 августа доллар США, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0016 до Br1,9335 (23 августа - Br1,9319 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0065 до Br2,2798 (23 августа - Br2,2733 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0014 до Br3,2691 за 100 российских рублей (23 августа - Br3,2677 за 100 российских рублей).


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