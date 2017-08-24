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От главы МИД Германии требуют объяснений по поводу ужина с Путиным

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  • 24.08.2017, 13:53
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Фото: AFP

Объяснения должны быть даны до выборов в бундестаг 2 сентября.

Партия "Союз-90"/ "зеленые" призвала министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) еще до сентябрьских выборов в бундестаг дать разъяснения по поводу состоявшегося 2 июня в Санкт-Петербурге ужина с президентом России Владимиром Путиным и бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером (Gerhard Schröder), который должен занять место в наблюдательном совете нефтяного концерна "Роснефть", сообщает Deutsche Welle.

"Глава МИД должен развеять подозрения в том, что Шредер пытается использовать его для продвижения интересов Путина и "Роснефти". Это стало бы неслыханным афронтом для Евросоюза и серьезной проблемой для Германии", - заявила сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в четверг, 24 августа.

"Это отнюдь не частное дело, когда Шредер, будучи лоббистом "Газпрома" и кандидатом в члены наблюдательного совета "Роснефти", организует многочасовую встречу Габриэля с главой российского государства. Габриэль должен рассказать, какие темы обсуждал на этой встрече", - подчеркнула Геринг-Эккардт.

"Зеленые" хотят в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы "Роснефти", газопровод "Северный поток - 2" и ослабление санкций ЕС против России. По сообщению Tagesspiegel, депутат от партии "Союз-90/"зеленые" Марилуизе Бек (Marieluise Beck) уже направила соответствующий письменный запрос правительству ФРГ.


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