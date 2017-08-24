За Родину! За Гоголя! 1 Алексей Мельников

24.08.2017, 14:26

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Алексей Мельников

Нет в путинской закатной модели уже ничего живого.

Лето. Здание Басманного «суда». Толпа людей. Крики. Полиция. То же было 13 лет назад. Тогда сажали Ходорковского. Сегодня Серебренникова. Как все похоже. Повторяемость. Возвращение. Полицейщина. Безысходность. Вся страна в заложниках у «силовиков». Тотальное бесправие. Гильотина «правосудия» для чужих и пряники для своих. Проклятие современной России.

Но разница, все-таки, есть.

Тогда – в 2004-м году, большинству граждан была непонятна суть созданной в России системы – «капитализм закадычных друзей». Тогда можно было говорить предположительно, что, скажем, смысл «дела ЮКОСА» — передача нефтяной компании в руки друзей В.В. Путина. И правящее в России начальство майоров могло еще найти понимание части наших граждан, рассуждая о том, что оно «борется с олигархами» и т.п.

За прошедшие годы, вероятно, все и всем в нашей стране стало ясно. Все хорошо понимают, как устроена путинская система. Правящая группировка обогатилась. Все, верно, знают, что вся она – от вершков до корешков основана на клептократии, насилии и имитации законности.

Поэтому, у всех, пожалуй, присутствует понимание, что любой «суд» этой системы над теми, кого она обвиняет в «мошенничестве при использовании государственных денег» и т.п. не может вести к общему положительному результату.

Все останется так же, как это было до «суда». Для того, чтобы настали перемены, нужно изменение всей системы.

Люди могут по-разному относиться к переменам. Верить в них или не верить. Действовать или ждать. Считать, что перемены могут быть насильственными или осуществляться только через выборы. Люди могут уезжать из России или оставаться в ней. Дело не в этом.

Дело в том, что никто сейчас в нашей стране, пожалуй, не верит в то, что В.В. Путин и его подчиненные ведут борьбу за «торжество закона» и «справедливость».

И в этом – большая разница между «делом ЮКОСА» и «делом Серебренникова». В этом отличие того, что было 13 лет назад и что развернулось сегодня.

Безусловно, это – делегитимация правящей путинской силовой группировки. Потому что если то, что она делант, не имеет отношения к решению важных для нашего общества проблем, то зачем тогда нужна такая власть? Которая нацелена только на себя? Сводит счеты в своем кругу? Выбирая тех, кто ей неугоден в данный момент. Кого она желает назначить обвиняемым, прикрыв себя.

Система В.В. Путина совершенно прогнила. Всякий раз, когда она сталкивается с какой-то серьезной проблемой, она это показывает. Но каждый раз под каким-то новым углом – поворачивается, кряхтя, на старческих курьих ножках гнилыми бревнами и косыми окнами.

Словно нарочно – чтобы демонстрировать – нет в путинской закатной модели ничего живого, ничего, способного к неотложным переменам, — вся она нуждается в удалении – словно плесень, которую только и можно что стереть тряпкой, очистив поверхность.

Алексей Мельников