Диктатор: Мой сын учится в обычной деревенской школе 12 24.08.2017, 14:33

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Белорусам вовсе необязательно получать хорошее образование в гимназиях и БГУ.

Выступая на республиканском педагогическом совете, Лукашенко заявил, что в нашей стране по-прежнему считается «весьма престижным» учиться в гимназии, а затем поступить в БГУ, передает БелТА.

Однако лично он не думает, что вузы в других областных городах хуже столичных. И в качестве примера рассказал: у него работает два врача, которые окончили медицинский университет в Гомеле.

— Мой сын учится в обычной деревенской школе. Если кто-то думает, что если там учится сын президента и эту школу перевернули, ничего такого. Какая была школа, кабинеты, такими они и остались. И я жестоко за этим следил, чтобы потом не начались разговоры: «А там для сына специально все сделали». Считаю, что там получают нормальные знания, — рассказал Лукашенко. — Некоторые говорят, что сына нужно перевести в гимназию, но ведь можно получить обыкновенное среднее образование. Все зависит от учителя, от преподавания, от ответственности руководства школы.

По словам диктатора, в Острошицко-Городокской средней школе, где учится его сын Николай, Александра Лукашенко «каждый день готовы встречать».

— Как я и поручал, детишки за руку ведут своих отцов и матерей на спортивную площадку, — отмечает правитель. — У сына обычная типовая деревенская школа, где 570 учащихся. Считаю, это образцовая школа. Я не люблю большие школы.