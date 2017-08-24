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Загадка для шпиона: Какого цвета медведь?

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  • 24.08.2017, 14:40
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Задачка не слишком хитроумная, но требует живости ума.

Сможете ли вы разгадать загадку, взятую из вступительного экзамена в шпионское агентство Spectrum Secret Agency, в которое поступает девчонка-гений Руби Рэдфорт, героиня книжек английской писательницы Лорен Чайлд? Загадку опубликовало ВВС.

Она не слишком хитроумная, но насколько быстро вы соображаете, чтобы правильно на нее ответить.

Итак, вы отправились на задание, проехали 5 км на юг, затем 5 км на запад, затем 5 км на север и оказались в том же месте, откуда начали свой путь. Во время своего путешествия вы видели медведя. Какого цвета он был?

Фото: GETTY IMAGES

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