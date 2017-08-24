Николай Козлов: Нас хотят вернуть в дремучие времена 1 24.08.2017, 14:41

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Николай Козлов

Фото: «Радыё Свабода»

Вся политика вертухаев строится на неудачных примерах из давнего прошлого.

Последнее время глава МВД Игорь Шуневич проявляет небывалую активность. Последовало неожиданное предложение трудоустраивать бывших осужденных на сельскохозяйственные предприятия, что фактически означает создание трудовых лагерей. Трудлагеря должны будут обеспечивать места лишения свободы продовольствием.

В качестве экспериментальной базы уже выбрано КСУП «Хутор-Агро» под Светлогорском, готовятся документы для правового решения. Если проект будет признан успешным, его развернут на все области.

Когда Лукашенко пожаловался на то, что ему самому приходится шить форму для белорусских хоккеистов – на помощь пришел глава МВД, который решил переложить эту обязанность на заключенных. Как можно объяснить такие инициативы, есть ли какие-то конституционные основания для этого? Cайт Сharter97.org расспросил у подполковника милиции в запасе, заместителя председателя партии ОГП Николая Козлова:

- Принудительный труд запрещен Конституцией, но дело в том, что в нашей стране никто на нее не обращает внимания. История нас учит тому, что принудительный труд неэффективен.

Рабовладельческий строй развалился по этой причине, феодализм, а белорусские власти пытаются нас вернуть в какие-то дремучие времена, когда процветал рабский труд и крепостное право. Всех хотят заставить работать. Эти инициативы только начинаются с заключенных, а закончится маленькими детьми.

Вот возьмем так называемый декрет о «тунеядстве» - очередная попытка всех принудить к труду. Он ставит человека перед выбором: либо заплати налог в бюджет, либо работай за копейки. Только тогда можешь не платить. Ничего не зарабатываешь, но ничего не платишь. Вот такая форма принуждения.

Вся политика нашей страны строится на примерах из дремучего прошлого. Шуневич, как человек, который считает за честь носить форму НКВД, с удовольствием пользуется наследием этой организации: ГУЛАГами, трудом заключенных. Его мечта – поделить страну на вертухаев и заключенных. Вся провластная вертикаль – вертухаи, включая Шуневича, а мы – известно кто. У меня это в голове не укладывается. Когда глава МВД, который должен стоять на защите прав и свобод простых граждан, в том числе и заключенных, выступает с подобными инициативами – это показывает его желание вылизать сапоги cвоих хозяев. Для человека 21 века подобные желания противоестественны.