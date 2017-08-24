За первые сутки «Крумкачы» собрали более $4 тысяч 24.08.2017, 14:45

271 человек откликнулся на зов минского футбольного клуба о финансовой помощи.

За первые сутки краудфандинга клуб собрал 8263 рубля. Наибольший взнос — по 500 рублей — внесли два пользователя: управляющий директор Anderida Financial Group Беларусь Александр Теслов и внештатный автор "Прессбола" Роман Счастный. Взамен они получили возможность поучаствовать в тренировке с основным составом "Крумкачоў".

В среду, 23 августа, председатель правления ФК "Крумкачы" Денис Шунто объявил о начале краундфандинга. Для того, чтобы остаться на дистанции чемпионата Беларуси по футболу, команде необходимо 124570 рублей.