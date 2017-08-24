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В центре Киева прогремел взрыв

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  • 24.08.2017, 15:11
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Фото: hromadske.ua

(обновляется) ЧП произошло возле здания Кабинета министров Украины.

У здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, прогремел взрыв.

Как сообщает корреспондент «Громадского» взрыв произошел между домом правительства и стадионом Динамо. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая».

Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва «тяжело ранена женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову».

В полиции Громадскому сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва.

Правоохранителей перекрыли часть дороги.

Фото: hromadske.ua

Напомним, что сегодня в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.


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