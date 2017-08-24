В центре Киева прогремел взрыв2
- 24.08.2017, 15:11
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(обновляется) ЧП произошло возле здания Кабинета министров Украины.
У здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, прогремел взрыв.
Как сообщает корреспондент «Громадского» взрыв произошел между домом правительства и стадионом Динамо. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, «скорая».
Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.
Очевидцы сообщают, что в результате взрыва «тяжело ранена женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову».
На Грушевського перекрили верхній хід в районі стадіону «Динамо» — правоохоронці проводять там слідчі дії pic.twitter.com/zm3e2soPoF— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.
В полиции Громадскому сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва.
Правоохранителей перекрыли часть дороги.
Напомним, что сегодня в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины.