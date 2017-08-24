Андрей Пионтковский: Москва давно недовольна Александром Григорьевичем 24.08.2017, 15:20

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Фото: pixabay.com

Маневры «Запад-2017» становятся все более тревожными.

В Москве не понимают, насколько резко изменилось в Вашингтоне отношение к путинской России. Что касается Украины, то малейший шаг России в эскалации конфликта немедленно вызовет решение о передаче Украине летального оборонительного оружия, что резко повысит для Москвы цену дальнейшей агрессии.

Это мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает «Час Пик».

- Я думаю, что сейчас все дальнейшие шаги России надо рассматривать в контексте последнего американского закона о санкциях. Он нанес серьезнейший удар в самую сердцевину российского клептократического режима, суть которого заключалась в том, что российская верхушка - эти "сто миллиардеров", входящих в список Forbes, одновременно государственные деятели и бизнесмены - могла грабить и аккумулировать свои сокровища на Западе, прежде всего в США, обеспечивая на несколько поколений вперед потребление на уровне высшего слоя западной буржуазии.

Подобное не могло бы существовать без молчаливого согласия Запада. И вот это согласие закончилось.

Почему этот закон так серьезен? Потому что помимо традиционных секторальных санкций, которые сами по себе достаточно болезненны для российской экономики, есть совершенно оскорбительный и унизительный для российского руководства раздел о персональных санкциях, где финансовой разведке США поручается в течение 180 дней собрать все данные об активах российской верхушки на Западе. Это довольно лукавая форма, потому что все это давно известно: ничего им собирать не нужно, все у них есть. Когда они соответствующую информацию открыто опубликуют и заявят, это будет автоматически означать, что они должны применить ко всем этим людям существующие законы о борьбе с отмыванием финансовых средств, добытых преступным путем. Что будет очень серьезным ударом по всей российской политической верхушке. Это не только активы - это весь образ жизни.

Ясно, что это вызывает достаточно серьезный внутриполитический кризис в России. Будущий президент РФ будет определяться не на выборах 18 марта следующего года - он определяется сейчас, в закулисных решениях этих людей, о которых идет речь в американском законе. Они понимают, что разрушением всего их привычного существования они обязаны внешнеполитическим авантюрам Владимира Путина, и что из этой ситуации нужно как-то выходить.

Обсуждаются два варианта. Либо то, что я называю гибридной капитуляцией - как-то договориться с Западом об условиях, которые он будет готов принять как отступление России (внутри страны это можно будет продать, как победу). Один из обсуждаемых в Москве вариантов - как бы уйти c Донбасса, сохранив при этом Крым. А другой вариант - это гибридная эскалация: повысить ставки в конфликте, устроить какие-то военные провокации в отношении Украины или той же Беларуси. Опять же, с целью запугать Запад, а потом заставить его пойти на какую-то приемлемую для России сделку.

Поэтому маневры "Запад-2017", которые сами по себе и раньше вызывали серьезные опасения и в Украине, и в Беларуси, теперь становятся тем более тревожными. Это как раз идеальная возможность для Москвы прощупать Запад такой гибридной эскалацией. В отношении Украины это такое очевидное окружение. А в отношении Беларуси... Не секрет же, что Москва давно недовольна Александром Григорьевичем [Лукашенко] и хотела бы поставить там более послушного человека.

Поэтому я не исключаю, что Москва пойдет на такую эскалацию. Но своей цели она, мне кажется, не добьется.

В Москве не понимают, насколько резко изменилось в Вашингтоне отношение к путинской России. Что касается Украины, то малейший шаг России в эскалации конфликта немедленно вызовет решение - оно, собственно, уже подготовлено Пентагоном - о передаче Украине летального оборонительного оружия, что резко повысит для Москвы цену дальнейшей агрессии. В любом случае, сентябрь будет очень интересным месяцем.