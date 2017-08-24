Лукашенко: В школьные годы я стоял на учете в милиции 92 24.08.2017, 15:37

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Диктатор назвал себя «трудным учеником» и «нахабистым хлопцем».

Говоря о школьной дисциплине, Лукашенко упомянул, что сам когда-то «в детской комнате милиции стоял». На республиканском педсовете правитель указал министру внутренних дел Игорю Шуневичу, как решать такие проблемы с подростками, сообщает tut.by.

Диктатор заявил, что не видит проблемы в том, что большинство сотрудников школ — женщины. Но есть вопросы по школьной дисциплине.

«Женщины не хуже мужиков работают, и воспитать могут. Ну, дисциплины в школе не хватает. Надо подумать господину Шуневичу по своей части, поработать с некоторыми учениками».

Лукашенко считает, что в его время дисциплины в школах было больше. И неожиданно привел себя в пример.

«Я был трудным учеником. Признаюсь: в детской комнате милиции на учете стоял в переходном возрасте. И когда приходила женщина-капитан милиции, забыл фамилию, мне пальцем трясла — у меня сердце в пятки уходило. Хотя я был нахабистым хлопцем. То есть где-то милицию нужно подключить, чтобы директору и учителю помочь. Потому что у нас в школе вольницы выше крыши».