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Золотые орды

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  • Александр Гостев, «Радио Свобода»
  • 24.08.2017, 15:45
  • 5,347
Александр Гостев
Фото: svaboda.org

Как выглядит обратная сторона всемирного туристического бума.

Огромная бабища в коротких тесных шортах на моих глазах мгновенно вскарабкалась на одного из Будд в пещерном Золотом храме Дамбуллы на Шри-Ланке, уселась на голову статуе и стала весело шлепать ее по каменной голове, пока подруга щелкала фотоаппаратом. Все находившиеся в этот момент в пещере местные закричали – одновременно и смущенно, и гневно, некоторые, включая, видимо, ее собственного гида, бросились к оскорбительнице. "Ну, сейчас умрет она от стыда как минимум", – подумал я. Ведь, как известно, к любому изображению Будды нельзя даже поворачиваться спиной. Однако выяснилось, что из находившихся в храме в этот момент европейцев это было известно – и главное, казалось важным – лишь мне одному. И сама виновница скандала, и ее спутницы из довольно большой группы немецких туристов вовсе не смутились и не испугались; они почти буквально оскалились и заорали в ответ: "Не указывайте нам, как тут себя вести!"...

Взглянуть на пирамиды Теотиуакана мы с приятелем Хорхе, историком и этнографом из великолепного Национального музея антропологии в Мехико, решили на самом рассвете, чтобы прочувствовать энергетику места, насладиться тишиной и одиночеством. Увы, такая оригинальная мысль пришла в голову не только нам. В какой-то момент мы услышали гул приближающихся голосов, быстро перешедший в рев и визг. Из-за одного из строений вывалилась интернациональная группа гогочущих и нетрезвых, очевидно с прошедшей ночи, молодых людей, перекрикивавшихся по-английски. Их сопровождали двое смущенных мексиканцев-гидов, явно не понимавших, как быстрее избавиться от неприятных клиентов, вовсе не интересовавшихся, почему, например, древний путь от Пирамиды Солнца к Пирамиде Луны здесь носит название Дороги мертвых. Им нужно было другое – позадираться к редким окружающим, обратить на себя внимание, поскорее сделать как можно больше селфи и нацарапать свои имена на как можно большем числе древних камней. Разозлившись из-за испорченной атмосферы утра, мы с Хорхе не смогли удержаться и, что называется, по-стариковски гавкнули на молодежь. Никакой смущенной реакции, разумеется, с их стороны не последовало, наоборот – два агрессивных парня направились в нашу сторону с криком: "Не указывайте нам, как тут себя вести!"…

Так как себя вести? Я, живущий в одном из самых посещаемых туристами городов мира и немало путешествующий сам, с неприязнью наблюдаю, что поведение, которое еще лет 10–15 назад воспринималось как хамство и безобразие, становится никого не удивляющей нормой. Миллионы людей – любой национальности, возраста, социального слоя, – наводняющие, особенно летом, города, пляжи, курорты и внесенные в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО исторические места и объекты всех стран, с каждым днем ведут себя все более вызывающе, асоциально и непотребно. Что самое паршивое, их поведение оказывается все более деструктивным в прямом смысле слова, а не только с точки зрения общественной нравственности. Этот текст можно было бы счесть моим личным мизантропическим брюзжанием (да отчасти так и есть!), если бы проблема не достигла таких масштабов, когда ее обсуждают на уровне национальных и региональных правительств в десятках государств. И когда на эту тему уже пишутся не только статьи, но даже книги и научные исследования, с характерными названиями вроде "Золотые орды".

Российские туристы выцарапывают похабные надписи на столетних кактусах в Никитском ботаническом саду в Крыму, уничтожают деревья по берегам Байкала, снимают любительские порнофильмы в храмах Таиланда и Египта и изрисовывают непристойностями часовню в Болгарии. Американские и другие туристы делают то же самое в Колизее и Парфеноне. Стада голых сумасшедших ради селфи и видео носятся по древним городам Мачу-Пикчу и Тикаль в Перу и Гватемале. Не стесняясь, отламывают и уносят "на память" мелкие детали барельефов в камбоджийском Ангкоре. Мочатся в соборах Италии и Франции и запускают там дроны с видеокамерами во время богослужений. Лезут на статуи, от которых откалываются куски. Испанский остров Майорка едва ли не целиком превратился в один большой грязный кабак, где толпы тинейджеров на каждом углу испражняются и блюют от алкоголя. Эта эпидемия "отпускного" свинства, безумия и безудержного тупого себялюбия в последние годы валом накрыла Facebook, YouTube, Instagram – кто из нас не наталкивался в социальных сетях на сотни подобных глупых эпатажных постов, фото и видео?

В психологии современных массовых туристов проявляются все те кризисные черты, что характеризуют постиндустриальную цивилизацию

Именно по этой причине несколько дней назад власти Балеарских островов в Испании установили новые, очень жесткие правила регулирования местной туристической отрасли, ограничивающие количество мест в отелях и апартаментах для приезжих отдыхающих. Новый закон запрещает, например, владельцам жилья сдавать его в аренду через такие сервисы, как Airbnb или Homeaway. Ранее то же самое сделали городские власти Барселоны. В конце июля члены леворадикальной каталонской организации Arran, борющиеся за независимость Каталонии от Испании, напали на туристический автобус в Барселоне. Они прокололи шины и написали на стеклах, к ужасу находившихся внутри: "Вы убиваете наши районы, убирайтесь!". Ранее этим летом такие же по духу акции был совершены членами группы в городах Пальма-де-Майорка и в Валенсии.

Массовый туризм, который, как считали политики, экономисты и культурологи на заре его развития, в 1970-е годы, мог бы стать источником доходов для многих экономически плохо развитых регионов мира, созидателем рабочих мест даже в богатых странах, популяризатором культуры, истории, привычек многих народов, мостиком между "тысячью миров", увы, превратился в опасную, стихийную, вредоносную силу. Она разрушает, а не сохраняет Землю, уничтожает культурное наследие и вторгается в привычную среду обитания "аборигенов", с которыми у туристов ежедневно и повсеместно возникает все больше конфликтов, о которых мы почти каждый день узнаем из новостей. Почти в каждой из самых посещаемых туристами стран мира, особенно в популярных кварталах и курортах, местные жители жалуются на то, что оказались в роли обслуживающего персонала, людей второго сорта.

Увы, очень большое число жителей обеспеченных городов и регионов в странах, откуда в мир и "исходит" подавляющее число туристов, стали воспринимать свой отпуск как возможность и даже обязанность получить то, что невозможно сделать на родине, – самоутвердиться любым способом. Kilroy was here! По мнению исследователей, в психологии современных массовых туристов проявляются все те кризисные черты, что характеризуют постиндустриальную цивилизацию в целом. Когда дома из месяца в месяц человек внутренне страдает от отсутствия внимания со стороны общества, живого, а не виртуального человеческого общения, отсутствия физической активности, наконец – он сходит с ума в поездке.

При этом никто не задумывается о том, что, эпатируя и раздражая окружающих, нарушая местные законы, ведя себя как дикое животное, говоря простым языком, современный турист все равно оказывается винтиком, встроенным в сложившуюся систему ненормального принуждения. "Как себя вести на отдыхе? Копируя хулиганские выходки и безумие других себе подобных!" Даже если определенная модель поведения внутренне тебе глубоко чужда и ты понимаешь, что оказался лишь одним из многих миллионов. Тех, кто, в общем, знает, как себя вести, – но только у себя дома.

Александр Гостев, «Радио Свобода»


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