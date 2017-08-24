Правительство Литвы намерено продолжить давление на Беларусь из-за АЭС 3 24.08.2017, 15:58

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Саулюс Сквернялис

Позиция Литвы по поводу Островца не меняется.

Члены правительства Литвы в четверг договорились продолжать давление на Беларусь в связи с безопасностью Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, говорит советник литовского премьера Саулюса Сквернялиса.

На специально созванном совещании премьера с министрами иностранных дел, энергетики, экономики, транспорта и коммуникаций и по вопросам окружающей среды обсуждались перспективы двусторонних отношений с Беларусью, пишет delfi.lt.

"Наша позиция по поводу Островца не меняется, принципиальность - главный критерий, мы точно не уступим. Это не экономический или политический вопрос, это наша обеспокоенность безопасностью", - сказал советник премьера Дейвидас Матулeнис.

"Только вопрос Островца должен быть отделен от других - если есть прогресс, он должен быть замечен и оценен, а если нет - не будет никаких уступок", - сказал он.

По словам Матулениса, на встрече обсуждалась ситуация с давлением со стороны России на Беларусь направить транзит нефтяных грузов из портов Балтийских стран в российские порты. Советник премьера сказал, что Литва пока не видит здесь большой угрозы.

"Мы убеждены, что предоставляем самые выгодные экономические условия и не видим какой-то особенно угрозы", - сказал советник премьера.

Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и охраны природы.

Чтобы воспрепятствовать проекту, власти Литвы намерены не пропускать электроэнергию, которая будет вырабатываться на БелАЭС, и призывает присоединиться к этому бойкоту другие страны региона. Дипломаты говорят, что пока не видят признаков того, чтобы спор об АЭС или давление России вредили транзиту белорусских грузов через Литву. Перевозки грузов Литовскими железными дорогами за семь месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года возросли на 6,5% до 28,99 млн. тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,22 млн. тонн. Данные о грузах отдельных стран не сообщаются.